تموين المنيا: ضبط 48 مخالفة خلال حملات رقابية على الأسواق

قال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا الدكتور محمود يوسف، إن المديرية تمكنت من ضبط 48 مخالفة تموينية خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمود يوسف -في بيان اليوم الخميس- أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 48 مخالفة منها 34 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات وضبط 14 مخالفة بالأسواق والمحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار أو بيع سلع مجهولة المصدر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .



وكان محافظ المنيا أسامة القاضي قد وجه بتوفير كافة السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الغش التجاري والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.