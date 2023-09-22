صحة المنيا: المرور على 1139 منشأة غذائية وضبط 270 مخالفة خلال حملات

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة فى تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية، ومنافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية واللحوم المصنعة والمجمدة، للتأكد من اتباع كافة الاشتراطات الصحية، ومدى صلاحية المعروض من المنتجات الغذائية، لإحكام الرقابة وضمان وصول غذاء آمن حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

واستعرض الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود إدارة الطب الوقائي خلال النصف الأول من سبتمبر الجارى، حيث تم تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية والمرور علي 1139 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها،

أسفرت عن ضبط 270 مخالفة تنوعت بين عدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية حيث تم ضبط 70 منشأة تعمل بدون ترخيص مع عدم مراعاة الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.

أوضح الدكتور على قاسم مدير الطب الوقائي بالمديرية أنه تم سحب 120 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك، بالإضافة إلى إعدام 801 كجم أغذية مختلفة و 1000 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية وضبط 160 كجم بدائل ومواد منتهية الصلاحية، كما تم استخراج 825 شهادة صحية.