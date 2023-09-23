إزالة 133 تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز المنيا

تواصل الوحدات المحلية تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة والقضاء على عشوائية البناء تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون وعدم التهاون فى محاسبة المتعدين .

وفى هذا الشأن، أزالت الوحدات المحلية فى ( المنيا - سمالوط- العدوة ) ٥٢ حالة تعد منها ٩ حالات بقرى تلة و البرجاية و بنى أحمد الغربية و بنى محمد سلطان و صفط الشرقية وحى غرب مدينة المنيا ، و ١٤ حالة تعد بقرى قلوصنا وشوشة وطحا الأعمدة ومنقطين و حى شمال مدينة سمالوط، و٢٩حالة تم إزالتها فى المهد بمركز العدوة .

كما تمكنت الوحدات المحلية بمراكز ( بنى مزار - مطاى ) من إزالة ٨١ حالة تعد منها ٦٠ حالة بقرى صندفا و أبوجرج وبنى على و الحسينية و أحياء مدينة بنى مزار ، و٢١ حالة بمركز مطاى فى قريتى أبو عزيز و منبال و حى شرق و غرب المدينة .