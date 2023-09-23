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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 133 تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز المنيا

إزالة التعديات
إزالة التعديات

تواصل الوحدات المحلية تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة والقضاء على عشوائية البناء تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون وعدم التهاون فى محاسبة المتعدين .

 

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وفى هذا الشأن، أزالت الوحدات المحلية فى ( المنيا - سمالوط- العدوة ) ٥٢ حالة تعد منها ٩ حالات بقرى تلة و البرجاية و بنى أحمد الغربية و بنى محمد سلطان و صفط الشرقية وحى غرب مدينة المنيا ، و ١٤ حالة تعد بقرى قلوصنا وشوشة وطحا الأعمدة ومنقطين و حى شمال مدينة سمالوط، و٢٩حالة تم إزالتها فى المهد بمركز العدوة .

كما تمكنت الوحدات المحلية بمراكز ( بنى مزار - مطاى ) من إزالة ٨١ حالة تعد منها ٦٠ حالة بقرى صندفا و أبوجرج وبنى على و الحسينية و أحياء مدينة بنى مزار ، و٢١ حالة بمركز مطاى فى قريتى أبو عزيز و منبال و حى شرق و غرب المدينة .

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