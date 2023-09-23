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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا: حملات مكثفة لمكافحة ناقلات ومسببات الأمراض المتوطنة خلال الصيف

مكافحة ناقلات الأمراض
مكافحة ناقلات الأمراض

تواصل مديرية الصحة بالمنيا جهودها في مكافحة الأمراض المتوطنة و الترصد الحشري ومكافحة ناقلات ومسببات الأمراض، وفقا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار مثل هذه الحملات خاصة في فصل الصيف، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

 

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من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، على مدار شهر أغسطس الماضي، مشيرا إلى تكثيف أعمال الترصد الحشري والمكافحة المتكاملة لناقلات ومسببات الأمراض ومكافحة الحشرات الطائرة واليرقات الناقلة للأمراض بمساحة 6875 كم2 باستخدام أجهزة الضباب ومواتير الرش والرشاشات الظهرية، بالإضافة إلى مكافحة القوارض بمساحة 3100 كم2 وتعفير مساحة 2070 كم2 لمكافحة الحشرات باستخدام المبيدات المخصصة للمكافحة.

وأوضحت الدكتورة رندا خيرى، مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بالمديرية أنه تم رش مساحة 159600 م2 من المياه لمكافحة الحشرات الناقلة لمرض الملاريا وتم فحص 943 عينة دم عشوائية، بالإضافة إلى فحص 6887 مجرى مائيا بأطوال 9140 كم وذلك لمكافحة القواقع المسببة لمرض البلهارسيا، وعلاج ميكانيكي لعدد 60 مجرى مائيا بأطوال 167 كم.

وأضافت أنه تم فحص 52115 عينة بالعيادات الخارجية و 32656 عينة عشوائية، وذلك في إطار مكافحة البلهارسيا ، حيث بلغ إجمالي الحالات التى تم فحصها طفيليات معوية 99046 ،و فحص 2999 حالة طفيليات معوية بعد العلاج ، مؤكدة علاج 12368 حالة طفيليات معوية و26 حالة بلهارسيا، إلى جانب تنفيذ تدريب عملي على أعمال مكافحة الملاريا والتدريب على أعمال مكافحة القواقع و 196 زيارة إشرافية لمتابعة سير العمل بأقسام المتوطنة بجميع إدارات المنيا الصحية.

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