إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص على صحراوي سمالوط بالمنيا

أصيب 12 شخصا؛ إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز سمالوط، شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي ووجود مصابين.

وبانتقال قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث؛ تبين إصابة 12 شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء متفرقة من الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى .

وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث؛ هو انفجار الإطار الخلفي للسيارة والذي أدى إلى انقلابها.

وجرى التحفظ على السيارة تحت تصرف جهات التحقيق، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخري.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.