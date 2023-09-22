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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا : متابعة مستمرة للمراكز التكنولوجية لتقديم أفضل خدمة للمواطنين

متابعة العمل بالمراكز
متابعة العمل بالمراكز التكنولوجية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة للمراكز التكنولوجية بالمحافظة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة التحول الرقمي بتقديم كافة التسهيلات لضمان إنهاء الخدمات المميكنة فى أسرع وقت وبأعلى معايير الجودة، مشيرا إلى أن الإجراءات التى كانت تستغرق شهورا أصبحت تنجز فى دقائق مما يوفر على المواطن الجهد و الوقت.

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وتفقد اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على الاحتياجات الفعلية والخدمات المقدمة للمواطنين، ومنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص.

وتابع رئيس المركز ما تم إنجازه، بالنسبة للطلبات المقدمة من المواطنين بالمركز التكنولوجي بملوي، واستمع لشكاوى المواطنين، موجهاً بتسهيل كافة الإجراءات للمواطنين المتقدمين للحصول على التراخيص اللازمة.

وفى مركز ومدينة مطاى، تفقد هشام فايز رئيس المركز، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية، للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل ومتابعة كافة الخدمات التي يقدمها نظام الشباك الواحد لتيسير إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين وحسن التعامل معهم، و التعرف على مشاكلهم حول جودة تلك الخدمات من خلال الاستماع إلى مطالبهم لتحسين الخدمة ، والتأكيد على سرعة فحص إجراءات التصالح واستخراج رخص المباني والهدم وغيرها من الخدمات الحكومية والطلبات لإنهاء المعاملات الخاصة بالمواطنين في سهولة ويسر.

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