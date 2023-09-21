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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة تنموية جديدة من جامعة المنيا لقرية "صندفا" بمركز بني مزار

قافلة تنموية
قافلة تنموية

شهدت قافلة جامعة المنيا التنموية المتكاملة التي أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، لخدمة أهالي قرية "صندفا" التابعة لمركز بني مزار، اقبالاً كثيفاً من أهالي القرية والتي تأتي في ضوء مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة“؛ لتطوير قرى الريف المصري ودعم القرى الأكثر احتياجًا، حيث توافد مئات الاهالي للاستفادة من الخدمات الطبية والتوعوية التي تقدمها القافلة في هذه القرية.

 

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أكد الدكتور فرحات ، على حرص الجامعة على المشاركة في فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتنظيم القوافل التنموية الشاملة للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا بهدف تقديم الخدمات الصحية والمجتمعية في إطار تفعيل دور الجامعة الخدمي والتنموي تجاه المجتمع والبيئة المحيطة، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بإرسال فريق متخصص ومتكامل من أعضاء هيئة التدريس والاطباء والطلاب؛ لتنفيذ خدمات وأهداف القافلة في هذه القرى.

واستعرض رئيس جامعة المنيا، تقريرًا عما حققته القافلة خلال زيارتها لقرية "صندفا"، والتي أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على٥٩٠ مواطن من أهالي القرية في تخصصات: "الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، والرمد، والمسالك البولية، والجلدية، والنساء والتوليد، والعظام، والقلب والصدر، والجراحة والروماتيزم، والتأهيل، والأسنان" وذلك من خلال فريق طبي متكامل، إلى جانب صرف الأدوية بالمجان للحالات المستحقة من خلال فريق من كلية الصيدلة.

وفي المجال التوعوي، عقدت كلية التمريض عدد من الندوات التوعوية لأهالي القرية عن "كيفية التعامل مع الحوادث البسيطة، وإجراء الإنعاش القلبي الرئوي، والاعتناء بالأطفال الرضع، وكيفية القيام بالفحص الذاتي للثدي"، بالإضافة إلى التوعية بأهداف الحملة التي أطلقتها جامعة المنيا لمكافحة إلقاء المخلفات في المجاري المائية في ظل تنفيذ المشروع القومي لتبطين الترع، وذلك من خلال عقد الندوات وتوزيع وتعليق المنشورات التوعوية في انحاء القرى.

كما شارك فريق طلابي من كلية التربية الرياضية في تنظيم العمل داخل نطاق منطقة تنفيذ القافلة بالقرية؛ لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لأهالي القرية من خدمات القافلة.

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