خدمة جديدة.. تركيب أول منظمين لضربات القلب بمستشفى ملوي التخصصي

خدمات جديدة ومتطورة تقدمها المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بعد تطويرها وتحويلها من مستشفيات عام لمستشفيات نموذجية، ومن بين تلك الخدمات التي أعلنت عنها مستشفي ملوي التخصصي، جنوب محافظة المنيا، كإحدى الخدمات الجديدة هي خدمة تركيب منظمات القلب الدائمة.

وأعلنت المستشفى عن نجاح الفريق الطبي بقسم القسطره والقلب بتركيب أول جهازين منظمين دائمين لضربات القلب جهاز أحادي وجهاز ثنائي، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وتحت إشراف الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة .

وفي إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كانت مديرية الصحة بالمنيا ، قد أعلنت عن الإنتهاء من تجهيز وحدة الغسيل الكلوي للأطفال بمستشفي ملوي التخصصي في الثاني من شهر أبريل الماضي حيث تم إستقبال جميع الأطفال بمركزي ملوي ودير مواس والمترددين على وحدات الغسيل الكلوي بالمستشفى الجامعي، ضمن جهود المحافظة لتطوير منظومة القطاع الصحي والتيسير على المواطنين في تلقي الخدمة الطبية.

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن مواصلة المديرية بإنهاء جميع قوائم الانتظار في العلميات الجراحية فى اطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار لتخفيف الاعباء عن المواطنين، وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا أنه تم إجراء 16 الف و240 عملية جراحية مجانية بمختلف التخصصات وذلك منذ بداية شهر يناير حتى نهاية أغسطس 2023 منها 9803 عملية جراحة عيون و 1303 جراحة مخ واعصاب و 829 عملية جراحة الاورام ؛ 3357 قسطرة قلبية ؛ 223 اوعية دموية وقسطرة طرفية ؛ 223 قلب مفتوح ؛ 223 جراحة العظام ؛ 421 قسطرة بالمخ ؛ 56 زراعة قوقعة 25

واشار انه تم اجراء 57 الف و 675 عملية جراحية منذ انطلاق المبادرة

و اوضحت الدكتورة ايرينى عادل نجيب مسئول قوائم الانتظار بمديرية الصحة ان المبادرة تتم بمشاركة عدد 20 مستشفي داخل المحافظة مستشفى المنيا العام ؛ مستشفى رمد المنيا ؛ مستشفى ملوى التخصصي ؛مستشفى التأمين الصحي ؛ مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط ؛ مركز اورام المنيا ؛مستشفى المنيا الجامعى ؛ مستشفى الكبد والجهاز الهضمى الجامعى بالمنيا ؛ مستشفى القلب والصدر الجامعى ؛مستشفى المنيا الجامعى للنساء والأطفال ؛ مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا ؛ مستشفى مصر المحبة ؛مستشفى الراعى الصالح بسمالوط؛ مستشفى دار الهلال التخصصي ؛ مركز النيل الدولى للعيون ؛ مستشفى سمالوط التخصصى ومستشفى المنيا الوطنى ومستشفى الصفوة ببنى مزار ومستشفى رمد بنى مزار ومستشفى دير مواس التخصصي