استعدادا للدوري.. 5 وديات لفريق المنيا في معسكر القاهرة تعرف عليها

أعلن نبيل محمود رامبو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا دخول الفريق في معسكر بالقاهرة لمدة أسبوع لخوض عدة مباريات ودية قوية استعدادا للموسم الجديد.

أوضح رامبو أن الفريق سيغادر صباح يوم السبت القادم، ويبدأ أولى مبارياته بمواجهة الإعلاميين عصر يوم السبت وفي اليوم التالي يلتقي فريق مصر للتأمين ويوم الإثنين يواجه فريق النصر القاهري.

كما يواجه الفريق المنياوي يوم الثلاثاء نظيره السكة الحديد ويحصل اللاعبون على راحة يوم الأربعاء قبل مواجهة فريق انبى يوم الخميس في نهاية المعسكر.

وكان فريق المنيا قد لعب 5 مباريات ودية على ملعبه خلال الأسبوعين الأخيرين أمام فرق ناصر ملوي ومركز شباب مغاغه وبترول أسيوط والقوصيه وبني سويف وحقق الفوز في 4 مباريات والتعادل في لقاء وحيد.