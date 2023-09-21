عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا للدوري.. 5 وديات لفريق المنيا في معسكر القاهرة تعرف عليها

فريق نادى المنيا
فريق نادى المنيا

أعلن نبيل محمود رامبو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا دخول الفريق في معسكر بالقاهرة لمدة أسبوع لخوض عدة مباريات ودية قوية استعدادا للموسم الجديد.

 

أوضح رامبو أن الفريق سيغادر صباح يوم السبت القادم، ويبدأ أولى مبارياته بمواجهة الإعلاميين عصر يوم السبت وفي اليوم التالي يلتقي فريق مصر للتأمين ويوم الإثنين يواجه فريق النصر القاهري.

محافظ المنيا يوجه بتكثيف التواجد الميداني لمتابعة رصف الطرق والمحاور المرورية

علاوة وزيادات.. قرارات جديدة من صندوق التأمين في جامعة المنيا

كما يواجه الفريق المنياوي يوم الثلاثاء نظيره السكة الحديد ويحصل اللاعبون على راحة يوم الأربعاء قبل مواجهة فريق انبى يوم الخميس في نهاية المعسكر.

 

وكان فريق المنيا قد لعب 5 مباريات ودية على ملعبه خلال الأسبوعين الأخيرين أمام فرق ناصر ملوي ومركز شباب مغاغه وبترول أسيوط والقوصيه وبني سويف وحقق الفوز في 4 مباريات والتعادل في لقاء وحيد.

 

الإعلاميين المدير الفني للفريق النصر القاهري بني سويف بالقاهرة صندوق التأمين محافظ المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم ومفاجأة تسعد المصريين بشأن الدولار والذهب.. البنك المركزي يثبت الفائدة

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

انتهت بسرقة وترحيل واستبداله بقطة| حكاية عجوز بريطانية تزوجت مصرياً يصغرها بـ40 سنة.. تفاصيل كوميدية

حجز فوري وتقسيط مريح.. مفاجآت بالطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي|مقدم 15 ألفا

تفاصيل خناقة مدحت عبد الهادي مع الجهاز الفني لـ بيراميدز

تحرك أسعار الذهب عقب قرار البنك المركزي بـ تثبيت الفائدة

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه بعد قرار تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض

ترشيحاتنا

برج الميزان اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 .. توقع بعض التحديات اليوم

متى تبدأ الساعة الأولى يوم الجمعة؟.. انتبه في هذا التوقيت تغلق الملائكة الصحف

برج الحمل اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023.. حسّن علاقتك مع الشريك

حظك اليوم برج الثور الجمعة 22 سبتمبر 2023.. لا تعاند

130 ألف جنيه .. اشترِ فولكس فاجن بولو "هاتشباك"

استقبال بارد لـ زيلينسكي بواشنطن.. الكشف عن النهاية الوشيكة لحرب أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة مخاطر القلاية الهوائية.. خبير بسلامة الغذاء توضح

طعمه مر.. رئيس لجنة سلامة الغذاء توضح سبب اللون الأصفر في السمك

بقت عروسة.. كيف أصبح شكل سو طفلة الكبير أوي في حفل زفافها؟

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

فيديو

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

«اللمبي 8 جيجا» يتحول إلى حقيقة.. تجربة زراعة أول شريحة في دماغ البشر «فيديوجراف»

استعدوا للقادم .. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ