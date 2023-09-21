محافظ المنيا يوجه بتكثيف التواجد الميداني لمتابعة رصف الطرق والمحاور المرورية

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن هناك متابعات ميدانية لخطة الرصف الجارى تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على تكثيف الجهود والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتقديم التيسيرات اللازمة لإنهاء جميع الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة.

وفى هذا السياق، تفقد تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، شوارع حى جنوب المدينة لمتابعة خطة مشروعات رصف الطرق بالخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، للوقوف على حجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للانتهاء من المشروعات وفق التوقيتات الزمنية المقررة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مركز سمالوط، تابع الدكتور سعيد محمد، رئيس المركز، استمرار الأعمال التحضيرية بحي شمال المدينة بشوارع الشريف وعزبة أبو حسين بجوار سور مدرسة الزراعة ، وشارع المدارس، وذلك تمهيداً لأعمال الرصف، مؤكدا التواجد الميدانى بمواقع العمل والتواصل مع الشركات المنفذة لتسريع معدلات الأداء بجميع الشوارع المدرجة بالخطة.