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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع الكشف الطبي على 1743 حالة خلال قافلة علاجية بالمنيا

قافلة طبية
قافلة طبية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

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جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، بشأن تنفيذ قافلة طبية على مدار يومي 18 و 19 من سبتمبر الجاري بقرية ريحانة بمركز أبوقرقاص، حيث نفذت القافلة من خلال 9 عيادات متنقلة في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان) ، وضمن إجراءات وقائية مشددة. 

وتم الكشف على 1743 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها 340حالة جراحة ، 384 حالة أطفال، 245 باطنة، 67 نساء ، 33 تنظيم الأسرة، 107 أسنان، 172 رمد، 234 جلدية، 161 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 114 تحليلا ً متنوعاً، و 6 حالات أشعة سينية و 55 كشف مبكر للضغط والسكر، و 8 حالات خلع أسنان، وتحويل 9 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لعدد 203 مترددا، لزيادة الوعي الصحي عند المواطنين.

القوافل الطبية العلاجية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المبادرة الرئاسية حياة كريمة توقيع الكشف الطبى عيادات متنقلة وكيل وزارة الصحة مركز ابوقرقاص

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