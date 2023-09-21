عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

علاوة وزيادات.. قرارات جديدة من صندوق التأمين في جامعة المنيا

جامعة المنيا
جامعة المنيا

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، زيادة الميزة التأمينية للصندوق بإضافة علاوة 2013، وزيادة الحد الأدنى لحالات الوفاة من 50 ألف جنيها إلى 60 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية لأعضاء صندوق التأمين على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة المنيا، والذي عقد برئاسة رئيس الجامعة، ورئيس مجلس إدارة الصندوق ، وبحضور الدكتور جمال خيري، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، والدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة، وفردوس النزهي ، أمين الصندوق، ومنال عبد العاطي مدير الصندوق ، وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية ، وذلك بمركز تكنولوجيا المعلومات بالحرم الجامعي، لمناقشة الميزانية والحسابات الختامية، وعرض الدراسة الإكتوارية، عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، وتحديد تسمية الخبير الاكتواري ومراقب حسابات الصندوق، والتجديد الثلثي لأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

 

عمرها 86 عاما.. تكريم الحاجة يسرية ناجي أقدم معلمة في بندر المنيا

المنيا: ضبط 233 كجم لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومذبوحة خارج المجازر

 

وأكد  فرحات ، على حرص مجلس إدارة الصندوق على تنمية موارده والوصول إلى أعلى الاستثمارات ، بالشكل الذي يضمن الحفاظ على حقوق أعضائه ، واستمراراً لتحقيق أهدافه التكافل ية ، وتعظيم الاستفادة الخدمية منه أعضائه. 

واستمع رئيس الجامعة خلال الاجتماع لأسئلة الأعضاء ومقترحاتهم وآرائهم واستفساراتهم في مختلف المجالات، وقام سيادته بالرد علي كافة الأسئلة وفقاً لأولويات خطة الصندوق ومحاور عمله المنظمة لخطته الاكتوارية، مؤكداً علي اهتمامه بقضايا ومشاكل جميع منتسبي الجامعة.

كما شملت فعاليات الاجتماع أعمال التجديد الثلثي لأعضاء مجلس الإدارة والتي أسفرت عن انضمام كلاً من الدكتور عصام أبو السباع عثمان، ممثلاً عن أعضاء هيئة التدريس بالتزكية، و محمد إبراهيم أحمد، ممثلاً للعاملين بالتزكية بعد تنازل الدكتور أحمد خيري رضوان.

جامعة المنيا الصندوق التأميني الجمعية العمومية العادية مناقشة الميزانية رئيس جامعة المنيا تعظيم الاستفادة الميزة التأمينية الحسابات الختامية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقلبات جوية حادة وسيول تضرب بقوة|الخريف رسميًا خلال ساعات والأرصاد تفجر مفاجأة

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

400 جنيه|تراجع تاريخي بأسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي وعيار 21 مفاجأة

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

أحداث مثيرة في الأهلي| سر ظهور سيد عبدالحفيظ.. و"خناقة" الشناوي ومنعم تتحول إلى وصلة “هزار”

بشرى سارة.. موعد صرف زيادة الأجور رسميا

ترشيحاتنا

بولندا تتخلى عن أوكرانيا.. وارسو: نسلم كييف الأسلحة المتفق عليها مسبقا

سعر أغلى سيارات BMW في مصر

نصائح أمين الإفتاء للمواظبة على الأذكار يوميا.. اتبعها تكن في معية الله

مبلغ صادم.. سعر فستان كارمن سليمان يثير الجدل| شاهد

من أجل الوصول لعمله.. رجل يمرعلى 600 تمساح يوميا بهذا البلد| شاهد

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم.. والأرصاد تزف بشرى سارة|أخبار التوك شو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة أب لطفلين.. دعوى قضائية ضد جوجل بسبب خرائطها في أمريكا

أثارت ضجة على السوشيال ميديا.. شاهد صور حفل زفاف طفلة مسلسل «الكبير أوي»

تذبذب بـ أسعار الذهب في مصر وعيار 21 ينخفض 30 جنيها| تفاصيل

أيام وهتعدي|انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

فيديو

زوجة لاعب أهلاوي.. تعرف على سلمى الجابري ملكة جمال مصر/ فيديو جراف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل قرار البنك المركزي.. فيديو

راجل واسمه صبحي.. حفل زفاف أسطوري للبلوجر هيفاء ماجك

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: أم كلثوم صوت مصر.. أحمد مكي مطرب الراب الحقيقي.. وهذه حقيقة خلاف تامر حسني وحماقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ