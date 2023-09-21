علاوة وزيادات.. قرارات جديدة من صندوق التأمين في جامعة المنيا

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، زيادة الميزة التأمينية للصندوق بإضافة علاوة 2013، وزيادة الحد الأدنى لحالات الوفاة من 50 ألف جنيها إلى 60 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية لأعضاء صندوق التأمين على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة المنيا، والذي عقد برئاسة رئيس الجامعة، ورئيس مجلس إدارة الصندوق ، وبحضور الدكتور جمال خيري، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، والدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة، وفردوس النزهي ، أمين الصندوق، ومنال عبد العاطي مدير الصندوق ، وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية ، وذلك بمركز تكنولوجيا المعلومات بالحرم الجامعي، لمناقشة الميزانية والحسابات الختامية، وعرض الدراسة الإكتوارية، عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، وتحديد تسمية الخبير الاكتواري ومراقب حسابات الصندوق، والتجديد الثلثي لأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

وأكد فرحات ، على حرص مجلس إدارة الصندوق على تنمية موارده والوصول إلى أعلى الاستثمارات ، بالشكل الذي يضمن الحفاظ على حقوق أعضائه ، واستمراراً لتحقيق أهدافه التكافل ية ، وتعظيم الاستفادة الخدمية منه أعضائه.

واستمع رئيس الجامعة خلال الاجتماع لأسئلة الأعضاء ومقترحاتهم وآرائهم واستفساراتهم في مختلف المجالات، وقام سيادته بالرد علي كافة الأسئلة وفقاً لأولويات خطة الصندوق ومحاور عمله المنظمة لخطته الاكتوارية، مؤكداً علي اهتمامه بقضايا ومشاكل جميع منتسبي الجامعة.

كما شملت فعاليات الاجتماع أعمال التجديد الثلثي لأعضاء مجلس الإدارة والتي أسفرت عن انضمام كلاً من الدكتور عصام أبو السباع عثمان، ممثلاً عن أعضاء هيئة التدريس بالتزكية، و محمد إبراهيم أحمد، ممثلاً للعاملين بالتزكية بعد تنازل الدكتور أحمد خيري رضوان.