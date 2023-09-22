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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعداداً للعام الدراسي .. تواصل أعمال الصيانة الشاملة في مدارس مغاغة بالمنيا

متابعة صيانة المدارس
متابعة صيانة المدارس

تفقد الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المنيا يرافقه مسئولو إدارة مغاغة التعليمية أعمال الصيانة الجارى تنفيذها بعدد من المدارس داخل دائرة المركز فى قريتى ميانة وطنبدى للتأكد من التجهيزات الخاصة ببدء العام الدراسى واستقبال الطلاب مع تذليل كافة العقبات والتدخل المباشر لحل المشكلات ومتابعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا  بالمتابعة الميدانية المستمرة للحالة العامة للمدارس والوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

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وتابع رئيس المركز الانتهاء من الاستعداد الكامل داخل المباني المدرسية من ( أفنية - حجرات - معامل - دورات مياه - أسوار- بوابات المدارس - شبابيك - وصلات كهرباء ومفاتيح إنارة - مقاعد دراسية ) وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد، إلى جانب الاهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس وإعادة تهذيب الحدائق الخضراء بالمدارس، وتمهيد الطرق ورفع كافة الاشغالات والتعديات لتيسير حركة المرور وتقليل الازدحام وحماية لأرواح الطلاب وسلامتهم .

أسامة القاضي محافظ المنيا استقبال الطلاب استقبال العام الدراسي التجهيزات الخاصة الدراسي الجديد رفع كافة الإشغالات والتعديات

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