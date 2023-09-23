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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بدون خسائر.. جنوح باخرة بنهر النيل في المنيا

جن ح سفينه بنهر النيل
جن ح سفينه بنهر النيل

تعرضت باخرة نيليه لجنوح في نهر النيل بالمنيا وانتقلت الجهات المعنية للتعامل معها وسحبها وذلك دون وقوع أي أضرار بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية في بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بتعرض باخرة نيليه الي الجنوح في عرض النيل وتوقفت أمام المتحف الاتوني دون وقوع اي أضرار بشرية.

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انتقل فريق من قوات الانقاذ النهري للتعامل مع السفينة وسحبها الي البر الغربي لنهر النيل وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حيث من المقرر أن تستأنف السفينة رحلتها في نهر النيل عقب انتهاء أعمال سحبها والاطمئنان علي ركابها وطاقمها.

وتبين أن الباخرة قادمة من القاهرة في اتجاهلها الي الجنوب وليس عليها نزلاء، وتقل عدد من العاملين بها، وتمكنوا من الخروج قبل غرقها، وتم التعامل مع الباخرة النيلية بكل حرص لخروجها بسلام.

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