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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومي المرأة بالمنيا ينظم ورش عمل لنشر ثقافة المواطنة

فاعليات قومي المرأة
فاعليات قومي المرأة

أعلن فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات ضمن مبادرة  المواطنة المصرية تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز دور المرأة وإدماجها في خطط التنمية.

 

قالت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، إنه في إطار مبادرة "المواطنة المصرية" أقامت مدرسة شلقام الابتدائية بمركز بنى مزار عرضاً مسرحياً عن المواطنة، كما نفذت مدرسة العدوة الثانوية الصناعية ورشة عمل عن التصدى للشائعات ضمن الأنشطة الصيفية، بالإضافة إلى عروض رياضية للطلاب المشاركين في المبادرة، بالتعاون مع الإدارات التعليمية ومنسقي عام المبادرة.

كما نفذ المجلس ورشة عمل عن اتيكيت التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة بالتعاون مع إدارة مكتبة مصر العامة وإدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم ووحدة ذوي الإعاقة بالديوان العام للمحافظة، وذلك لنشر ثقافة الدمج والآداب العامة مع ذوي الإعاقة الذهنية وكيفية التعامل معهم ودمجهم في المجتمع حيث استهدفت الورشة الطلاب من الفئة العمرية ابتدائي واعدادي وثانوي.
 

أسامة القاضي محافظ المنيا أشخاص ذوى الأعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة التكنولوج الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة اللواء اسامة القاضي رئيس المجلس القومى للمرأة ميدان 30 يونيو

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