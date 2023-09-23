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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد تصادم فندق عائم في المنيا.. السياحة تكشف هل كان به نزلاء؟

أرشيفية
أرشيفية

كشف محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، حقيق حادث الفندق العائم الذي تعرض لحاث تصادم أثناء مروره في المنيا.

وأكد أنه كان خاليا تماماً من أي نزلاء سواء من المصريين أو الأجانب، وأن هذا الحادث وقع دون وجود أي خسائر في الأرواح، وذلك بالإشارة إلى تعرض أحد الفنادق العائمة اليوم لحادث تصادم أثناء مروره بالممر الملاحي النهري لمحافظة المنيا، وهو في طريقه من مدينة القاهرة إلى مدينة الأقصر.

وأوضح السيد محمد عامر أن هذا الفندق العائم كانت قد انتهت رخصة التشغيل السياحي الخاصة به منذ مايو 2023، ولم يتم تجديدها حتى تاريخه، ولم يستقبل أي نزلاء من المصريين أو الأجانب حيث تواجد الفندق المذكور بالورشة في حلوان على مدار الأربعة أشهر الماضية لإجراء أعمال التطوير والتجديد والصيانة اللازمة حتى يتسنى له العمل خلال الموسم الشتوي.

تصريح مرور من القاهرة

وبعد الانتهاء من جميع أعمال التجديد والصيانة، حصلت إدارة الفندق العائم على تصريح مرور من القاهرة إلى الأقصر من الإدارة العامة للحماية المدنية والهيئة العامة للنقل النهري، للرسو بالأقصر ومن ثم إجراء المعاينات اللازمة له من وزارة السياحة والآثار وتجديد الترخيص الخاص به، تمهيداً لبدء العمل من أول شهر أكتوبر المقبل.

وتعرض الفندق لهذا الحادث أثناء مروره أسفل أحد الكباري بمحافظة المنيا وتصادمه به ما أدى إلى حدوث شق بجسم الفندق ودخول المياه من المستوى الأول له، وقام ريس الفندق العائم بتحريك العائمة لرسوها على البر لعدم تعطل الحركة الملاحية بالمجري الملاحي وقيام أفراد الطاقم بالنزول.

ومازالت التحقيقات مستمرة بالنيابة والجهات المعنية، كما تم التنسيق مع الشركة المالكة للفندق العائم لاتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن.

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