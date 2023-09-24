محافظ المنيا: طرق بديلة بعد غلق طريق قرية كوم الزهير بأبوقرقاص

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتوفير طرق بديلة تيسيرا على المواطنين من أبناء قرية كوم الزهير بمركز أبوقرقاص بعد إعلان الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى غلق طريق الشيخ مبارك بدءا من غد الأحد 24 سبتمبر الجارى ولمدة شهرين وذلك لاستكمال تنفيذ أعمال خط طرد صرف صحى قرية كوم الزهير المار بهذا الطريق .

وقال المهندس أحمد حسن مدير مديرية الطرق والنقل بالمنيا، إنه تنفيذًا لتكليفات المحافظ، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص والجهات المعنية تم توفير عدة طرق بديلة وهى:من الناحية الشمالية الطريق المزدوج من المحيط حتى طريق القاهرة أسوان، ومن ناحية الحفر طريق المحيط- عزبة الصعايدة - عزبة الباشا ومن الناحية الجانبية طريق الشيخ مبارك - عزبة الباشا على ترعة حافظ الغربية .

