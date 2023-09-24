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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

جامعة المنيا.. الانتهاء من استعدادات استقبال الطلاب بالعام الجامعي الجديد

مجلس جامعة المنيا
مجلس جامعة المنيا

ترأس الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، الاجتماع الدوري لمجلس الجامعة عن شهر سبتمبر، بحضور عمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة؛ وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات لجاهزية الكليات لاستقبال الطلاب مع بداية العام الجامعي الجديد 2023/2024، والمقرر انطلاقه مع بداية الأسبوع القادم وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وكذلك لمناقشة عدداً من الموضوعات الهامة التي تعزز دور الجامعة تجاه منتسبيها، وخدمة العملية التعليمية.

 

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أكد رئيس الجامعة انتهاء جميع الكليات من كافة الاستعدادات لاستقبال طلابها، وجميع الترتيبات التي تضمن انتظام الدراسة والعملية التعليمية في اول أيامها، وتوفير كافة سبل الرعاية للطلاب، والانتهاء من إعلان الجداول الدراسية.

ووجه رئيس الجامعة إلى أهمية حرص الكليات علي حسن استقبال طلابها، وعقد المؤتمرات الطلابية لتعريف الطلاب بطبيعة الحياة الجامعية وأهمية مشاركتهم في الأنشطة الطلابية لصقل مهاراتهم وتنمية مواهبهم، ورفع وعي الطلاب بثقافة العمل التطوعي والمجتمعي، وقيم الانتماء والولاء وقبول الآخر، وتدريب الطلاب على المهارات الحياتية المختلفة.

ووجه رئيس الجامعة إلى أن يسود الكليات أجواء احتفالية بانتصارات أكتوبر المجيدة وأن تكون المحاضرة الأولي بجمع الكليات عن الدروس المستفادة من حرب أكتوبر التي كانت سبب في الانطلاق لبناء الوطن، وتكاتف الجيش والشعب خلف قيادته الرشيدة لتحمل الصعاب وبناء مستقبل مشرق والعبور نحو الجمهورية الجديدة، معلناً عن إقامة الجامعة احتفالية كبري لهذا الحدث العظيم في الأسبوع الثاني من بدء الدراسة.

وفي نفس السياق أكد رئيس الجامعة عن استعداد جامعة المنيا الأهلية بكامل طاقتها لاستقبال طلابها وبدء الدراسة بكليات: "الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، وبرنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية بكلية الهندسة، والحاسبات والذكاء الصناعي، وبرنامج العلاقات العامة والاعلان  بكلية العلاقات العامة وإدارة الأعمال"، والتي تقديم خدمة تعليمية متميزة، تعد طفرة تعليمية من حيث الإنشاءات، والتجهيزات، والبرامج التعليمية المتميزة في تخصصات مستحدثة تؤهل الملتحقين بها لسوق العمل محليًا وعالميًا، وتُلبي تطلعات وجهود الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم العالي.

ووجه رئيس الجامعة إلى تعظيم الاستفادة بالمدرجات والقاعات الدراسية وإعادة نصاب توزيعها خلال الفترات غير المستغلة، وطبقاً للطاقة الاستيعابية بالكليات لتحقيق أقصى استفادة لها لخدمة الطلاب والعملية التعليمية.

وخلال الاجتماع أعلن د. فرحات عن توفير سكن طلابي متميز لأبناء الجامعة من الطلاب الوافدين في المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا، والطلاب المصريين بالمرحلة الجامعية الأولي فقط خارج قواعد التسكين بالمدن الجامعية، مشيراً بأن السكن يوفر رعاية اجتماعية متكاملة لكافة سبل الإعاشة، ومؤمن ضد انقطاع الكهرباء، والمياه وبه قاعات للاستذكار مكيفة وخدمة الواي فاي ومطبخ مجهز، كما يوفر خدمات الصيانة والنظافة وتوفير وجبات غذائية بسعر التكلفة حسب الرغبة والحجز المسبق أسبوعياً.

كما أكد على حرص الجامعة على توفير سكن لائق لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المغترين باستراحة الجامعة المخصصة لكبار الزوار والمجهزة بكافة متطلباتهم، بما يتيح لهم حجزها خلال فترات تواجدهم اسبوعياً، وذلك استمراراً لجهود إدارة الجامعة لتوفير العديد من البدائل المناسبة لسكن الأطقم التدريسية.

كما استمع المجلس إلى تقرير الدكتور أحمد شوقي زهران مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، عن الموقف التنفيذي لأعمال الجودة بالكليات، وأبرز الأنشطة التي قامت بها لإنهاء رفع الوثائق الداعمة والوثائق الأساسية علي منصة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لزيارة فريق الهيئة للمراجعة الداخلية وذلك لجميع البرامج الجديدة والمتميزة ، لإبداء الرأي في موعد الزيارات للحصول على الاعتماد البرامجي لها وفقاً للقواعد، مؤكداً علي أن جميع البرامج الجديدة استوفت جميع المتطلبات من خطة استراتيجية ورؤية ورسالة، ونظم التقويم وضبط الجودة ودراسة التقويم الذاتي ونظم ضمان الجودة.

كما طالب رئيس الجامعة على استمرار تفعيل نظام الفاروق لإدارة الموارد البشرية بكل ما يرتبط بالعنصر البشري بالجامعة والحرص على تحديث البيانات الوظيفية والترقيات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين عليه، لتوفير التقارير والإحصائيات الداعمة لصانعي القرار بالجامعة.

كما أحاط رئيس الجامعة المجلس علماً عن قرب الانتهاء من أعمال التجهيزات لافتتاح فرع البنك الأهلي بالحرم الجامعي، لخدمة منتسبي الجامعة، وكذلك استمرار خدمات مكتب الأحوال المدنية لاستخراج البطاقات الشخصية، والبدء في تدشين الكارت الذكي للخدمات المتكاملة للطلاب لتوحيد التعامل معهم في كافة الخدمات المقدمة من تأكيد الهوية، ومزايا الرعاية الصحية والتكافل الاجتماعي، وتسديد الرسوم، والتحويلات النقدية.

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