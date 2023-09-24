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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طبية لجراحات المخ والأعصاب ضمن مبادرة حياة كريمة بالمنيا

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى

أعلنت مستشفى ديرمواس التخصصي تنفيذ قافلة طبيه " لجراحات المخ والأعصاب "  وذلك بعد غد الثلاثاء 26 سبتمبر الجاري  برعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " حياة كريمة "


كما تنظم مديرية الصحة غداً الاثنين، قافلة طبية مجانية بقرية قفادة بمركز مغاغة على مدار يومين متتاليين 25و26 سبتمبر الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لجميع المواطنين بالمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا.

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وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها (الأطفال- الباطنة - الجراحة- الأسنان- الجلدية- القلب والصدر- الرمد- الأنف والاذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات،  مشيراً إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

 

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