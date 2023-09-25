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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"100 مليون شجرة".. زراعة أشجار مثمرة وأخرى للزينة بالمنيا

زراعة أشجار مثمرة
زراعة أشجار مثمرة

تواصل الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة "100 مليون شجرة" ، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين .

 

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من جانبه ، تابع هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى، استكمال أعمال زراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، حيث تم زراعة ٢٥ شجرة مثمرة ( رمان وبرتقال) ، وسط الطريق الدائرى في زمام حي شمال بمدينه مطاي ، كما تم قص فروع الأشجار التي تحجب الرؤية وقص الحشائش وري حديقة ميدان الشهيد كما تم ري الأشجار بطريق مصر أسوان الزراعي وبدائري مطاي بالتعاون مع إدارة الطريق الدائري والحملة الميكانيكية بمجلس مدينه مطاي .

وفى مركز سمالوط، قال الدكتور سعيد محمد رئيس المركز، أنه تم زراعة 20 شتلة مثمرة وزينة بالإضافة إلى قص وتهذيب المدخل الجنوبي والمدخل الشمالى لمدينة سمالوط ، وأكد رئيس المركز على استمرار زراعة الأشجار المثمرة بالأحياء والشوارع والطرق الرئيسية لزيادة المساحات الخضراء إلى جانب خلق بيئة صحية نظيفة.

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