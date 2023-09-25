ترشح السيسي لفترة جديدة.. إقبال كثيف لعمل التوكيلات بالشهر العقاري بالقاهرة.. صور

شهدت عدة مناطق بالقاهرة اليوم الاثنين اقبالا كثيفا من المواطنين لعمل توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي ، بالشهر العقاري من أجل الترشح لفترة جديدة.



و اصطف الآلاف من المواطنين أمام مقرات الشهر العقاري بعدد من المناطق المختلفة بمحافظة القاهرة لعمل التوكيلات.



ومن بين المناطق التي شهدت اقبالا كبيرا من المواطنين علي مكاتب التوثيق ( البساتين وبدر وحلوان و بولاق أبو العلا والسيدة زينب والزيتون والشروق والزاوية الحمراء وغيرهم من المناطق الأخري ) والتي شارك فيها كافه اطياف المجتمع من كبار سن وسيدات وشباب ، الذين أكدوا علي حرصهم في الحضور لعمل توكيلات بترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية .



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، قد عقدت اليوم الاثنين مؤتمرا في تمام الساعة الثانية والنصف بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وتم إعلان جميع التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وأوضحت الوطنية للانتخابات بأن الانتخابات الرئاسية المقبل تحت اشراف قضائي كامل ، علي ان يكون قاضي لكل صندوق ، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من 5 اكتوبر حتي 14 اكتوبر ، وايضا يكون التصويت للمصرين خارج جمهورية مصر العربية ايام ،الجمعة السبت والاحد 1,2,3 ديسمبر المقبل ، والانتخابات داخل مصر ايام الاحد والاثنين والثلاثاء 10,11,12 ديسمبر المقبل ، والاعادة المصرين بالخارج ايام الجمعة والسبت والاحد ٥،٦،٧ يناير ، اما الاعادة داخل مصر ايام ٨،٩،١٠ يناير ٢٠٢٤ .

مؤيدي السيسي امام مقرات الشهر العقاري بالقاهرة

مؤيدي السيسي امام مقرات الشهر العقاري بالقاهرة

مؤيدي السيسي امام مقرات الشهر العقاري بالقاهرة

مؤيدي السيسي امام مقرات الشهر العقاري بالقاهرة

مؤيدي السيسي امام مقرات الشهر العقاري بالقاهرة

مؤيدي السيسي امام مقرات الشهر العقاري بالقاهرة

مؤيدي السيسي امام مقرات الشهر العقاري بالقاهرة

مؤيدي السيسي امام مقرات الشهر العقاري بالقاهرة

مؤيدي السيسي امام مقرات الشهر العقاري بالقاهرة

مؤيدي السيسي امام مقرات الشهر العقاري بالقاهرة

مؤيدي السيسي امام مقرات الشهر العقاري بالقاهرة

مؤيدي السيسي امام مقرات الشهر العقاري بالقاهرة

مؤيدي السيسي امام مقرات الشهر العقاري بالقاهرة

مؤيدي السيسي امام مقرات الشهر العقاري بالقاهرة

مؤيدي السيسي امام مقرات الشهر العقاري بالقاهرة

مؤيدي السيسي امام مقرات الشهر العقاري بالقاهرة

مؤيدي السيسي امام مقرات الشهر العقاري بالقاهرة

مؤيدي السيسي امام مقرات الشهر العقاري بالقاهرة

مؤيدي السيسي امام مقرات الشهر العقاري بالقاهرة