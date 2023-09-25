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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي: مصر تجاوزت فجوة هائلة بين البنية الأساسية والمشروعات الطموحة

السيسي
السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بالعالم كله، قد تكون مؤسسة التمويل متعددة الأطراف بحاجة إلى ضخ المزيد من التمويل منخفض التكلفة حتى تساعد الدول والاقتصاديات الناشئة والضعيفة في ظل التحديات التي نتحدث عنها، موضحا أن تعاون البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مع مصر، مقدر، إذ نتحدث عن محفظة استثمارية تصل إلى 1.3 مليار دولار، ونتطلع للمزيد.

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السيسي: 5 آلاف شركة من القطاع الخاص شاركت في مشروعات البنية الأساسية

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السيسي : شركات القطاع العام بمفردها لم تكن قادرة على تطوير البنية التحتية

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة الحوارية عن دور البنوك التنموية بتحريك رؤوس الأموال للقطاع الخاص من أجل لعب دور بالاستثمار بالبنية التحتية للمساعدة بالتنمية وخلق فرص العمل، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أنه جرى نقاش عن البنية الأساسية ودور القطاع الخاص بها، وعن تجربتنا، شهدنا فجوة هائلة بين البنية الأساسية، والمشروعات القومية الطموحة، ومصر كانت أمام مسارين الأول أن يكون للدولة خطط استثمارية طموحة قوية لتمويل بنية أساسية يستطيع أن ينطلق بها الاقتصاد المصري لأفق أفضل من التي كانت موجودة به، أو تشجيع القطاع الخاص للتحرك بهذه المشروعات.


 

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