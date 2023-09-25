السيسي : شركات القطاع العام بمفردها لم تكن قادرة على تطوير البنية التحتية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه كان لدينا فجوة هائلة بمصر بشأن البنية التحتية، وأنه تم تشجيع القطاع الخاص للعمل مع الدولة لتقوية البنية التحتية.



وأضاف السيسي، خلال كلمته بـ افتتاح الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار، أن المدى الزمني لسد الفجوة كان سيحتاج لـ وقت طويل، ولذلك تم العمل بين القطاع الخاص و الحكومي.



وأوضح أن الدولة خلال الـ 8 سنوات الماضية تم العمل بها بكل قوة، حتى تم القضاء على الفجوة، ونتج عنها بنية أساسية قوية للدولة .



وأشار إلي أن الفجوة كانت في قطاع الطاقة والنقل، وجميع القطاعات، ولذلك الدولة قامت بتمويلات كبيرة، وكان جزء من التمويلات بشكل استدانة، حتي يتم الوصول لـ الهدف، وتكوين بنية أساسية.



وأوضح أن الدولة تقدر دور القطاع الخاص، وأن الدولة انفقت أموال هائلة لتكوين بنية أساسية، لكي تتقدم في جميع المجالات.



وكشف أن الدولة لم تنفق المليارات بل انفقت التريليونات، من الدولار خلال الـ 8 سنوات، حتى تم بناء البنية الأساسية المتطورة.



وأشار إلي أن القطاع الخاص كان يعمل مع الحكومة لعمل المشروعات، موضحًا أن شركات القطاع العام بمفردها لم تكن قادرة على تنفيذ المطلوب بمفردها.



