الرئيس السيسي : محفظة البنك الآسيوي للاستثمار 100 مليار دولار بتصنيف فيتش

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم بالاجتماع السنوي البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية: “كان لنا فرصة إستضافة هذا المؤتمر بعد ثلاث إنعقادات إفتراضية، وفى مصر نستضيفه فى شرم الشيخ، وحرصنا على إعداد شرم الشيخ بشكل يليق بهذا المؤتمر”.

وأضاف الرئيس : “تقديرنا للبنك والدور الكبير الذى قام به خلال الثماني سنوات، والمستوي الذى وصل له فى فترة زمنية لا تعتبر كبيرة، لأنه تقريبا يعتبر ثاني بنك متعدد الأطراف على مستوي العالم، بمحفظة تصل لـ 100 مليار دولار بتصنيف من وكالات من فيتش على سبيل المثال”.