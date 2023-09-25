وزيرة المالية الإندونيسية تطالب ببنية فوقية مقبولة من جانب القطاع الخاص

قال الدكتورة سري مولياني اندراواتي وزيرة المالية بـ إندونيسيا، خلال كلمته اليوم الاجتماعات السنوية البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بحضور الرئيس السيسي: “ علينا أن نقدم الأطر التشريعية والسياسية، والقطاع الخاص لديه عدد من المخاطر التي يتعامل معها ودائما يكون هناك فجوة بين أنشطة القطاع العام والقطاع الخاص”.

وأضافت أنها تشعر بالفخر بسبب رؤية النمو والتنمية التي حققها البنك الأسيوي، في عامه الثامن، مؤكدة أنها تقدر البنك الأسيوي للبنية التحتية لدعمة المستمر لكل الدول الأعضاء، و التي تشمل إندونيسيا.

وأشارت وزير المالية بـ إندونيسيا إلى أن الموقف الاقتصادي الدولي يخلق تحدياً كبيراً للعديد من الدول، لافتة إلى أن النمو الذي حدث هذا العام منخفض ويبلغ 2.9 % .

وتابعت: “لابد أن يكون هناك ما نسميه ببنية فوقية مقبولة من جانب القطاع الخاص، ولابد أن تكون داعمة وذات جدوى له، وأن يكون هناك دمج فى الرؤية”.