وزير مالية إندونيسيا: الموقف الاقتصادي يخلق تحدياً كبيراً للعديد من الدول

وجهت الدكتورة سري مولياني اندراواتي وزير المالية بـ إندونيسيا الشكر لـ الرئيس السيسي على كرم الضيافة ، و على عقد اجتماع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مصر.

وزير المالية بـ إندونيسيا:اقدر البنك الأسيوي للبنية التحتية لدعمة المستمر لكل الدول الأعضاء



وأضافت سري مولياني خلال كلمتها في "انطلاق الاجتماعات السنوية البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية"، أنها تشعر بالفخر بسبب رؤية النمو و التنمية الذي حققهم البنك الأسيوي، في عامه الثامن، مؤكدة أنها تقدر البنك الأسيوي للبنية التحتية لدعمة المستمر لكل الدول الأعضاء، و التي تشمل إندونيسيا.

وأشارت وزير المالية بـ إندونيسيا إلى أن الموقف الاقتصادي الدولي يخلق تحدياً كبيراً للعديد من الدول، لافتة إلى أن النمو الذي حدث هذا العام منخفض ويبلغ 2.9 % .