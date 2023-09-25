وزير مالية كرواتيا : البنك الأسيوي للاستثمار تنمية متعددة الأطراف والاستدامة جوهره

قال وزير المالية بكرواتيا، خلال كلمته اليوم بالاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار بحضور الرئيس السيسي: “ هذه المناسبة تعتبر خاصة جدا لأنها المرة الأولي أن تشارك كرواتيا بكامل عضويتها فى البنك، مشيرا إلى أن مصر تعد أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأسيوي”.

وأضاف إن البنك الأسيوي للإستثمار هو تنمية متعددة الأطراف تقع الإستدامة فى جوهره،كما أنه يقدم مساهمة نشطة فى الجهود المشتركة لحل الجهود التي نشهدها فى العالم الحالي، وضمنها التغير المناخي، لذلك مشاركة البنك فى هذا المجال تمثل دورا محوريا.

وتابع أن الكوارث المرتبطة بالمناخ مؤخرا ترحب بشدة إطلاق خطة عمل مناخية، وهذا يعتبر دليل واضح أن البنك ملتزم بتعزيز أجندة المناخ عالميا، معقبا: "خلال عمل مقبل نشجع البنك أن يضع خطة طموحة والتي تركز على دعم الإنتقال نحو الأخضر وتسريع تعبئة رأس المال الخاصة بهذا الصدد، والذى يساهم فى تحقيق كلا من الهدفين".