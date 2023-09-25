الرئيس السيسي: إعفاء مشروعات من الضرائب لمدة من 5 إلى 10 سنوات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أنه في ظل الطروف الراهنة يجب على مؤسسات التمويل ضخ المزيد من التمويل لدعم الاقتصاديات الضعيفة والناشئة ، مشيرا إلى أن مصر كان تعاني من فجوة في البنية الأساسية .

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته باجتماعات البنك الاسيوي أن المدى الزمني لإنجاح هذه المشروعات كان سيكون ضخم دون وجود تمويلات خارجية مع القطاع الخاص .

وأوضح أن البنك الآسيوي لديه محفظة استثمارية بمصر تقدر بـ 1.3 مليار دولار، ونطلع للمزيد.

وأضاف :أصدرنا تعليمات بإعفاء 150 مشروعا من الضرائب لمدة من 5 الي 10 سنوات لتشجيع الاستثمار.