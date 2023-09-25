السيسي: 5 آلاف شركة من القطاع الخاص شاركت في مشروعات البنية الأساسية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك 5 آلاف شركة من القطاع الخاص شاركت في بمشروعات البنية الأساسية.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بـ افتتاح الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار، أن الدولة كانت تعاني من مشكلات كبيرة وهائلة في البنية التحتية، وتم العمل على سد تلك الفجوة.

وأوضح الرئيس أنه تم تشجيع القطاع الخاص من أجل العمل مع الدولة، موضحًا أن المدى الزمني لسد الفجوة كان سيحتاج لـ وقت طويل، ولذلك تم العمل بين القطاع الخاص و الحكومي.



وأوضح أن الدولة خلال الـ 8 سنوات الماضية تم عمل بكل قوة، حتى تم القضاء على الفجوة، ونتج عنها بنية أساسية قوية للدولة .



وأشار إلي أن الفجوة كانت في قطاع الطاقة والنقل، وجميع القطاعات، ولذلك الدولة قامت بتمويلات كبيرة، وكان جزء من التمويلات بشكل استدانة، حتي يتم الوصول لـ الهدف، وتكوين بنية أساسية.



وأوضح أن الدولة تقدر دور القطاع الخاص، وأن الدولة انفقت أموال هائلة لتكوين بنية أساسية، لكي تتقدم في جميع المجالات.



وكشف أن الدولة لم تنفق المليارات بل انفقت التريليونات، من الدولار خلال الـ 8 سنوات، حتى تم بناء البنية الأساسية المتطورة.



وأشار إلي أن القطاع الخاص كان يعمل مع الحكومة لعمل المشروعات، موضحًا أن شركات القطاع العام بمفردها لم تكن قادرة على تنفيذ المطلوب بمفردها.



