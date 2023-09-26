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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا.. إقبال كثيف لاستخراج التوكيلات لدعم ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة|صور

توكيلات لترشح الرئيس
توكيلات لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي

تشهد مكاتب الشهر العقاري بالمنيا إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لاستخراج توكيلات لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية  جديدة.

واصطف مئات المواطنين أمام مقرات الشهر العقاري الستة بمحافظة المنيا لعمل التوكيلات.

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كما شهدت أمانة حزب حماة الوطن بالمنيا حضورا مكثفا من قبل الأعضاء داخل مكاتب الشهر العقاري لعمل التوكيلات اللازمة لتأييد دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وقال اللواء هشام بشر، أمين حزب حماة الوطن بالمنيا، إن هناك عوامل عدة تدفع الحزب بالمنيا لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها المشروعات التنموية العملاقة ونجاح مصر فى تنويع مصادر التسليح.

وأوضح اللواء زكريا الشيمى، أمين تنظيم الحزب، أن الاستقرار السياسي والأمنى وخلق فرص للتنمية والتوسع فى قناة السويس كلها عوامل تدفع الحزب لدعم الرئيس السيسي.

وأكد الدكتور أحمد جمال، أمين لجنة الصحة بالحزب، أن “القضاء على فيروس سى ومشروع 100 مليون صحة وغيرها من مشروعات الدولة لدعم القطاع الصحي تدفعنا للتصويت بنعم للرئيس السيسي”.
 

توكيلات لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي
توكيلات لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي
توكيلات لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي
توكيلات لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي
توكيلات لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي
توكيلات لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي
توكيلات لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي
توكيلات لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي
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