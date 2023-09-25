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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنيا يتفقد المركز الجامعي للتطوير المهني

مركز التطوير المهني
مركز التطوير المهني

قام الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ، بجولة تفقدية للمركز الجامعي للتطوير المهني؛ وذلك للوقوف علي حسن سير العمل، ومتابعة ما يقوم المركز بتقديمه من خدمات الدعم للطلاب والخريجين، وتحسين مهاراتهم الشخصية لمواكبة مُتطلبات سوق العمل، وربطهم بمجتمع الأعمال، وكذا صقل مهارات التوظيف والقيادة واللغة الإنجليزية والمهارات التقنية المُتخصصة؛ التي تلبي احتياجات الدولة وفق رؤيتها للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، ومتطلبات الجمهورية الجديدة. 

 

 

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رافق رئيس الجامعة خلال الجولة، د. باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة، وكان في استقباله د.لاميس الجافي مدير المركز.

 واطلع رئيس الجامعة خلال الجولة على البنية التحتية للمركز وما يضمه من مكاتب وقاعات تدريبية، كما استمع إلى شرح مفصل من د. لاميس الجافي، عن رؤية المركز وخططه المستقبلية وأهدافه، وإنجازاته خلال الفترة الماضية وتميزه في تقديم عشرين برنامج تدريبي استفاد به ما يزيد عن 400 طالب وطالبة، والتي من أبرزها برنامج إعداد المدربين. 

وأكد د. فرحات علي أهمية الدور الذي يقدمه المركز والذي يستهدف طلاب الجامعة وخريجيها؛ بهدف تنمية مهاراتهم في تخطيط مسارهم المهني، وتنمية مهاراتهم التوظيفية اللازمة للالتحاق بسوق العمل المعاصر. 

وطالب رئيس الجامعة بزيادة عدد البرامج التدريبية ذات الإقبال المكثف من للطلاب والمؤهلة لسوق العمل وأهم السمات التي يبحث عنها أصحاب الأعمال، مطالباً بتزويد المركز بشاشة تفاعلية لتطوير الخدمات المقدمة، وزيادة الامكانات البشرية المؤهلة؛ لتحقيق أقصي استفادة للطلاب، في خلق الوظيفة الملائمة التي تُلبي تطلعاتهم 

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