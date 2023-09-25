لخلافات أسرية.. إنهاء حياة سيدة بآلة حادة بالمنيا

لقيت ربة منزل مصرعها إثر اصابتها بآلة حادة على يد زوجها لخلافات أسرية بمدينة المنيا تم نقلها للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا يفيد بوفاة سيدة على يد زوجها في منطقه أبو هلال بحي جنوب مدينة المنيا، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وضباط البحث الجنائي لمحل الواقعة.

تبين من التحريات قتل زوج لزوجته بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما وفر هاربا عقب جريمته، ويكثف فريق البحث الجنائي مجهوداته لضبط الزوج، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق.