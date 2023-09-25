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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا للعام الدراسي.. محافظ المنيا يشدد على المتابعة المستمرة لجاهزية المدارس

متابعة صيانة المدارس
متابعة صيانة المدارس

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مسئولي التعليم، للمتابعة الميدانية المستمرة للحالة العامة للمدارس والوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، ومتابعة الانتهاء من الاستعدادات الكاملة داخل المباني المدرسية، موجها بمراجعة عوامل الأمان والسلامة وتوافر طفايات الحريق وخزانات المياه بالمدارس وجميع أعمال الصيانة والإصلاحات الشاملة من أعمال الإنارة ودورات المياه وأسلاك الكهرباء والتأكد من تغطية جميع البالوعات وسلامة أسوار المدارس وزجاج النوافذ مع سد أي عجز في الأثاث المدرسى والمقاعد وكافة التجهيزات لاستقبال العام الدراسي الجديد، لضمان توافر المناخ التعليمي المناسب للطلاب.

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وفي هذا السياق، كلف اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، إدارة التفتيش المالي والإداري بالمركز، بالتعاون مع أعضاء التفتيش ورؤساء القرى التسع والأحياء، وبالتنسيق مع إدارة ملوى التعليمية، بتنفيذ حملات تفتيشية ومتابعة لكافة المدارس بنطاق قرى المركز والمدينة، والوقوف على مدى جاهزية المدارس، والانتهاء من الاستعداد الكامل داخل المباني المدرسية، إلى جانب متابعة أعمال النظافة بمحيط المدارس وإعادة تهذيب الأشجار، وتمهيد الطرق ورفع كافة الإشغالات والتعديات لتيسير حركة المرور وتقليل الازدحام وحماية لأرواح الطلاب و سلامتهم.

 

ومن جانبه، تفقد عامر طه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، يرافقه مدير الإدارة التعليمية المدارس بدائرة المركز للتأكد من جاهزيتها للعام الدراسي الجديد، ومتابعة عدم تواجد أي تراكمات أعلي أسطح المدارس ومتابعة كافة التوصيلات للكهرباء والمياه والإنترنت ومتطلبات السلامة والصحة المهنية، ومتابعة أعمال النظافة في محيط المدارس، والعمل على الانتهاء من إجراءات الصيانة في المدارس وفقاً للاشتراطات الفنية والمعايير الصحية حفاظاً على صحة الطلاب.

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