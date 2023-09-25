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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعانات عاجلة لأسر 8 متوفين و4 مصابين في حادث تصادم سيارتين بالمنيا

السكرتير العام يزور
السكرتير العام يزور المصابين

أمر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بصرف إعانات عاجلة لأسر 8 متوفين و4 مصابين في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز أبوقرقاص. 


وكلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة والدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا بتفقد حالة المصابين فى حادث تصادم  سيارة بيجو أجرة  بسيارة نصف نقل بالطريق الصحراوى الشرقى القديم بحرى نقطة إسعاف بنى حسن مركز أبوقرقاص، والذى أسفر عن 8 وفيات و 4 مصابين من محافظات المنيا وأسيوط والقاهرة والإسكندرية .

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وعلى الفور توجه السكرتير العام للمحافظة يرافقه وكيل وزارة الصحة وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والدكتور ياسر الحسينى مدير مرفق الإسعاف واللواء أ.ح هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا إلى مستشفى المنيا العام لتفقد حالة المصابين والتأكد من توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسرعة صرف الإعانات العاجلة لأسر المتوفين والمصابين والتنسيق مع مديريات التضامن بمحافظات المصابين والمتوفين لصرف الإعانات لهم طبقا لمحل إقامة كل منهم .
 

أسامة القاضي محافظ المنيا التضامن الاجتماعي السكرتير العام للمحافظة تضامن الاجتماعي تصادم سيارتين طريق الصحراوي الشرقي مستشفي المنيا العام

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