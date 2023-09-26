المنيا يهزم السكة الحديد 4 / 2 في رابع مبارياته الودية بالقاهرة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا الفوز علي فريق السكة الحديد برباعية ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد في اللقاء الذي اقيم بملغب السكة الحديد .

افتتح التسجيل للمنيا محمد العطار بالشوط الأول.. ثم أضاف حمادة الشافعي الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني.. وعزز بالهدفين الثالث والرابع الدبابة جون مباتشو .. بينما استقبلت شباك المنياوية هدفين.

ويعتبر لقاء السكة الحديد هو اللقاء الودي الرابع ضمن استعدادات فريق المنيا لدورى القسم الثانى ،حيث تعادل فريق المنيا في اللقاء السابق الودي تعادلا ايجابيا امام فريق النصر القاهرى ،حيث سجل ثنائية المنيا اللاعبين اسلام عبدالراضي واسلام نبيل ..

كما حقق الفوز على فريق مصر للتأمين ودياً بهدف نظيف سجله اللاعب اسلام نبيل من ركلة جزاء، وكذلك حقق الفوز علي فريق الإعلاميين بهدفين لهدف .