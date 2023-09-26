"صحة المنيا": فحص وعلاج مجاني لـ1989 مواطنًا خلال قافلة طبية

وجه محافظ المنيا أسامة القاضي بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية المجانية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.



وقال وكيل وزارة الصحة بالمنيا الدكتور محمد حسنين - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - إنه تم الكشف على 1989 مواطنًا خلال قافلة طبية تم تنظيمها لمدة يومين بقرية (7) بمركز المنيا، وشملت تخصصات (الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء والتوليد، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والرمد، والجلدية، والأنف والأذن).



وتابع أنه تم أيضًا صرف العلاج بالمجان، فضلًا عن إجراء 173 تحليلا متنوعًا، و11 حالات أشعة سينية، و97 كشف مبكر للضغط والسكر، و6 حالات خلع أسنان، كما تم تحويل 9 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج.



وفي سياق آخر، شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا وجمعية الأورمان في تنظيم معرض جديد لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى العمودين والسرارية والصليبة ومنشية منقطين وطرفا القبليه بمركز سمالوط.



وقالت مدير إدارة التضامن الاجتماعي بسمالوط أماني تامر، إن تنظيم هذا المعرض يؤكد تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني للمساهمة في تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا، مشيدةً بتنظيم مثل هذه المعارض والتي تساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.



من جانبه..قال مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان إن المعرض تضمن أجهزة منزلية معمرة، حيث يتم التوزيع بالمجان على حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتي يتم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

