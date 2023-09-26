عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لليوم الثاني..

إقبال كبير بالمنيا لاستخراج التوكيلات لدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

زحام كبير لاستخراج
زحام كبير لاستخراج التوكيلات

لليوم الثاني على التوالي تشهد مكاتب الشهر العقاري على مستوى محافظة المنيا إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لاستخراج توكيلات لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسيه جديدة.

اصطف مئات المواطنين أمام مقرات الشهر العقاري السته على مستوى المحافظة لعمل التوكيلات الداعمه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال اللواء متقاعد أحمد فتحي التركي مساعد امين حزب حماة الوطن محافظة المنيا إن الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية وعمل بنية تحتيه قوية والعلاقات الدولية المتوازنة مع كافة الدول والقوى الفاعلة كلها عناوين رئيسية تجعلنا ندعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.

المنيا.. رفع درجة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد

محافظ المنيا يدعو المواطنين للمشاركة في جلسات التشاور المجتمعي بالمراكز.

وأوضح الدكتور محمود الصاوى مفتاح مساعد امين المحافظة ان السنوات الماضية شهدت طفرة تنموية هائلة لمسها المواطن المصرى تحققت بجهد غير مسبوق للرئيس عبد الفتاح السيسي فضلا عن تطور هائل فى المنظومة الإدارية والخدمية مضيفا أن الأمن والأمان والاستقرار هم عناوين تسع سنوات من العمل الجاد.

وقالت نجلاء مفتاح أمين لجنة العلاقات العامة بحزب حماة الوطن، إن المرأة حققت خلال فترة حكم الرئيس السيسي إنجازات ضخمة وحققت مكاسب غير مسبوقة.

وأشار كريم بهجت امين حزب حماة الوطن بأبوقرقاص إلى أن توافد المواطنين بهذه الأعداد لدعم ترشح الرئيس السيسي  لفترة رئاسيه جديدة هو أفضل دليل على الشعبية الكاسحة.

وقال محمد شعبان هاشم مساعد امين الحزب لمركز أبوقرقاص أن هناك قناعة لدى الجميع بأن وجود رئيس قوى أمين حقق من الانجازات ما لا يمكن انكاره يجعلنا جميعا ندعم الرئيس السيسي.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة حددت 6 مكاتب للشهر العقاري بمحافظة المنيا لتأييد المرشحين لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية.

ووفقا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنّ مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة المنيا 6 مقار جاءت علي النحو التالي:
مدينة بنى مزار: شارع الحاج مراد شلقامى من شارع مستشفى الرمد
مدينة ابوقرقاص: شارع الشهداء مدينة الفكرية ابوقرقاص
مدينة ديرمواس: عمارة نفرتيتى الطريق الزراعى مصر اسوان الزراعى 
مدينة المنيا مكتب الضواحي:  5شارع  هدى شعراوى. 
مدينة ملوى: شارع الحرية بندر ملوى. 
مدينة مغاغة : شارع الدسوقى. 

 

توكيلات دعم الرئيس السيسي
توكيلات دعم الرئيس السيسي
توكيلات دعم الرئيس السيسي
توكيلات دعم الرئيس السيسي
توكيلات دعم الرئيس السيسي
توكيلات دعم الرئيس السيسي
توكيلات دعم الرئيس السيسي
توكيلات دعم الرئيس السيسي
توكيلات دعم الرئيس السيسي
توكيلات دعم الرئيس السيسي
اقبال كبير التوكيلات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ترشح الرئيس السيسي مكاتب الشهر العقاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

قرار مفاجئ من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك والمقاولون

كولر يتلقي صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي مع سان جورج

ننشر أول توكيل لجميلة اسماعيل المرشحة المحتملة بانتخابات الرئاسة عن حزب الدستور

بعد طلاقها من شريف منير.. صور أثارت الجدل لـ لورا عماد

موضوعات متعلقة

المنيا.. رفع درجة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد

محافظ المنيا يدعو المواطنين للمشاركة في جلسات التشاور المجتمعي بالمراكز.

محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

احتفالا باليوم العالمي للسياحة.. فتح باب الزيارة للمناطق الآثرية والسياحية بالمنيا بالمجان

غدا.. قافلة طبية مجانية لأهالي قرية بنى حسن الأشراف بالمنيا

توقيع الكشف الطبي على 1989 حالة خلال قافلة علاجية بقرية 7 في المنيا

ضبط 46 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز بالمنيا

المنيا.. 6 مكاتب للشهر العقاري لاستخراج توكيلات مرشحي رئاسة الجمهورية

ترشيحاتنا

أرمينيا تعلن مصرع 125 شخصا خلال انفجار في ناجورنو كاراباخ

إبداع كورال جامعة قناة السويس وروح الشرق في الأغاني الوطنية أمام الرئيس

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

‏وسط الألعاب النارية والأجواء الاحتفالية.. السيسي ‏يشهد فعاليات يوم تفوق جامعات مصر

ننشر أسماء الصحف العالمية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متشابه مع أمراض أخرى.. احذر أعراض الإصابة بسرطان البنكرياس

بعد انسحاب الجزائر رسميا.. أمم إفريقيا 2025 بالمغرب و2027 تقترب من السنغال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب قرفة ساخن؟

بحلاقة شعر غريبة.. كيم كارداشيان تثير الجدل في جلسة تصوير جديدة

فيديو

عودة كورونا..تحذيرات خطيرة من منظمة الصحة العالمية..هل مصر في خطر ؟

لماذا بكى أوسوريو في مباراة الزمالك والمقاولون.. وما الموقف القانوني لمخرج اللقاء؟ «فيديوجراف»

«مسك منطقة حساسة من جسد مضيفة طيران».. تفاصيل واقعة متحرش القاهرة الجديدة «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الأرصاد ومفاجأة خلال ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ