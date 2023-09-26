إقبال كبير بالمنيا لاستخراج التوكيلات لدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

لليوم الثاني..

لليوم الثاني على التوالي تشهد مكاتب الشهر العقاري على مستوى محافظة المنيا إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لاستخراج توكيلات لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسيه جديدة.

اصطف مئات المواطنين أمام مقرات الشهر العقاري السته على مستوى المحافظة لعمل التوكيلات الداعمه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال اللواء متقاعد أحمد فتحي التركي مساعد امين حزب حماة الوطن محافظة المنيا إن الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية وعمل بنية تحتيه قوية والعلاقات الدولية المتوازنة مع كافة الدول والقوى الفاعلة كلها عناوين رئيسية تجعلنا ندعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وأوضح الدكتور محمود الصاوى مفتاح مساعد امين المحافظة ان السنوات الماضية شهدت طفرة تنموية هائلة لمسها المواطن المصرى تحققت بجهد غير مسبوق للرئيس عبد الفتاح السيسي فضلا عن تطور هائل فى المنظومة الإدارية والخدمية مضيفا أن الأمن والأمان والاستقرار هم عناوين تسع سنوات من العمل الجاد.

وقالت نجلاء مفتاح أمين لجنة العلاقات العامة بحزب حماة الوطن، إن المرأة حققت خلال فترة حكم الرئيس السيسي إنجازات ضخمة وحققت مكاسب غير مسبوقة.

وأشار كريم بهجت امين حزب حماة الوطن بأبوقرقاص إلى أن توافد المواطنين بهذه الأعداد لدعم ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسيه جديدة هو أفضل دليل على الشعبية الكاسحة.

وقال محمد شعبان هاشم مساعد امين الحزب لمركز أبوقرقاص أن هناك قناعة لدى الجميع بأن وجود رئيس قوى أمين حقق من الانجازات ما لا يمكن انكاره يجعلنا جميعا ندعم الرئيس السيسي.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة حددت 6 مكاتب للشهر العقاري بمحافظة المنيا لتأييد المرشحين لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية.

ووفقا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنّ مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة المنيا 6 مقار جاءت علي النحو التالي:

مدينة بنى مزار: شارع الحاج مراد شلقامى من شارع مستشفى الرمد

مدينة ابوقرقاص: شارع الشهداء مدينة الفكرية ابوقرقاص

مدينة ديرمواس: عمارة نفرتيتى الطريق الزراعى مصر اسوان الزراعى

مدينة المنيا مكتب الضواحي: 5شارع هدى شعراوى.

مدينة ملوى: شارع الحرية بندر ملوى.

مدينة مغاغة : شارع الدسوقى.





توكيلات دعم الرئيس السيسي

توكيلات دعم الرئيس السيسي

توكيلات دعم الرئيس السيسي

توكيلات دعم الرئيس السيسي