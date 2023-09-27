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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالا باليوم العالمي للسياحة.. المناطق الأثرية تستقبل وفدا متعدد الجنسيات في المنيا

وفود سياحية بالمناطق
وفود سياحية بالمناطق الأثرية

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المحافظة استقبلت وفدا سياحياً متعدد الجنسيات من أستراليا وبلجيكا وفرنسا، لزيارة عدد من المناطق الأثرية والسياحية التي تشتهر بها المحافظة، مثل منطقة آثار تل العمارنة، وبني حسن، وتونا الجبل، وغيرها من المعالم الأثرية التي تمثل عصورا تاريخية مختلفة : فرعونية ويونانية ورومانية وقبطية واسلامية، إلى جانب الاستمتاع بزيارة المناطق السياحية والأماكن الطبيعية وخاصة كورنيش النيل.

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يأتى ذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام ،حيث تم فتح باب الزيارة للمناطق الاثرية والمعالم السياحية بالمجان اليوم الأربعاء أمام الزائرين، إضافة إلى تنظيم المحافظة لاحتفالية جماهيرية كبرى بهذه المناسبة تتضمن مجموعة من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية أمام مبنى الديوان العام على كورنيش النيل.

يذكر ان محافظة المنيا تحتل المرتبة الثالثة بين محافظات الجمهورية بما تزخر به من آثار متنوعة على مر العصور التاريخية المختلفة، حيث انطلقت من أرضها أول دعوة للتوحيد فى عهد الملك اخناتون، كما كانت جزءا من رحلة العائلة المقدسة عندما لجأ إلى حماها العذراء مريم و السيد المسيح هربا من اضطهاد الرومان، كما تضم عددا من مقابر الصحابة و التابعين منذ الفتح الاسلامى لمصر، وينعم الجميع على أرضها بالأمن والسلام .
 

7 سبتمبر أسامة القاضي محافظ المنيا استقبال العام الدراسى الجديد الديوان العائلة المقدسة المناسبة عام الدراسي الجديد محافظات الجمهوري

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