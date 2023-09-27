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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع ملابس وشنط وأدوات مدرسية بمراكز الشباب في المنيا.. صور

مراكز الشباب بالمنيا
مراكز الشباب بالمنيا

أعلنت مديرية الشباب و الرياضة بالمنيا عن انطلاق فعاليات مبادرة يوم الخير تحت شعار "يوم الخير.. لبسك لغيرك عيد" بمراكز شباب المنيا، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لتوزيع الملابس والأدوات المدرسية على الطلاب والتلاميذ الأكثر احتياجا بمراكز الشباب لكونها مراكز مجتمعية وطنية.

 

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من جانبه ، تابع مندى عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا تنفيذ المبادرة بمراكز الشباب، مؤكدا أن مبادرة يوم الخير تحت شعار" لبسك لغيرك عيد " تنفذها الوزارة لتوزيع الملابس والأدوات المدرسية فى ١٥ مركز شباب على مستوى إدارات المنيا بواقع مركزين شباب لكل من مراكز(ديرمواس وملوى والمنيا وبنى مزار ومغاغة وسمالوط)، ومركز شباب بكل من إدارات مراكز (العدوة ومطاى وأبوقرقاص)، بإجمالى ما يقرب من ٥٠٠٠ قطعة ملابس وشنط وأدوات مدرسية لتوزيعها على التلاميذ والطلاب تحت إشراف أندية الفتاة والمرأة، أندية التطوع بالمديرية.

توزيع ملابس وأدوات مدرسية
توزيع ملابس وأدوات مدرسية
توزيع ملابس وأدوات مدرسية
توزيع ملابس وأدوات مدرسية
توزيع ملابس وأدوات مدرسية
توزيع ملابس وأدوات مدرسية
مديرية الشباب والرياضة مراكز شباب توزيع الملابس انطلاق مبادرة شنط وأدوات مدرسية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الأدوات المدرسية

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