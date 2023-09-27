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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في اليوم العالمي للسياحة

محافظ المنيا يقود مسيرة شبابية ويتفقد معرضا للتعريف بالأماكن الأثرية والسياحية

المنيا تحتفل باليوم
المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة

قاد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مسيرة شبابية نظمتها مديرية الشباب والرياضة على كورنيش النيل بالاشتراك مع إدارة السياحة بالمحافظة ومديرية الثقافة، وسط أجواء سادتها الفرحة والبهجة، وذلك ضمن احتفالات المحافظة باليوم العالمي للسياحة الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، وذلك للتوعية بأهمية السياحة والترويج للمناطق الأثرية بالمحافظة والتعريف بدورها الثقافي والتاريخي على مر العصور.

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شارك فى الاحتفالية الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، ومندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارات المختلفة، بالإضافة إلى جمهور من أبناء المنيا.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير للقيادة السياسية على اهتمامها بمحافظات الصعيد وفى مقدمتها عروس الصعيد المنيا واستعادة المكانة التى تليق بها على الخريطة السياحية العالمية وهو ما تؤكده المعدلات المتزايدة فى أعداد الوفود السياحية من جميع أنحاء العالم التى تزور المحافظة، وذلك بفضل الجهود التنموية والاستقرار الأمنى التى تنعم به مصر.

وشهد المحافظ خلال الاحتفالية عدداً من العروض والفقرات الفنية التي قدمها قصر ثقافة المنيا، وتفقد معرضاً للصور الذي أقامته إدارة السياحة بالمحافظة للتعريف بالمواقع الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة.

يذكر أن محافظة المنيا بها ثلث آثار مصر وتضم العديد من المواقع الأثرية والسياحية المهمة منها منطقة بنى حسن بمركز أبوقرقاص ومنطقة تل العمارنة بمركز ديرمواس ومنطقتي الأشمونين وتونا الجبل بمركز ملوي ودير السيدة العذراء بجبل الطير بمركز سمالوط ومنطقة البهنسا بمركز بني مزار .

أهمية السياحة احتفالات أسامة القاضي محافظ المنيا الأماكن الأثرية والسياحية السكرتير العام للمحافظ بالمولد النبوي الشريف خريطة السياحية وكيل وزارة الشباب والرياضة

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