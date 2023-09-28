بالزي الأزهري والنقاب.. إمام مسجد يحتفل يحفل بزفافه بالإنشاد والقرآن

فاجأ الشيخ رائد يحيي إمام مسجد الفولي، بمحافظة المنيا، حضور حفل زفافه، بارتدائه الزي الأزهري الكامل، العمامة الأزهرية الحمراء، والكاكولا السوداء، متحديًا النظرة النمطية للشيوخ، ومعلنًا أن الأزهر، وزيه، مازالا موجودين، وشامخين، يمكن الفخر بهما، حتى في ليلة العمر.

والتقط الشيخ رائد يحيي إمام مسجد الفولي، صور زفافه بالزي الأزهري وفي يوم الحنة، وهو اليوم الذي يسبق الزفاف، أقام ليلة قرآنية استمع فيها أهل قريته القرآن الكريم والإنشاد الديني من صوت أشهر القراء وسط تجمع الأهل والأصدقاء.

وبدا الشيخ رائد يحيي، في الصور، معتزا بالزي الأزهري والتقط صور الفرح ووثقها وسط مباركة الأهل والأصدقاء بالزفاف السعيد.

الصلاة ليلة الزفاف

يستحب للزوجين أن يصليا ركعتين، روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه قال لأبي حريز: مرها أن تصلي وراءك ركعتين وقل: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم فيَّ ، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير، وفرق بيننا إذا فرقت بخير.

كيفية الصلاة ليلة الدخلة

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه يُسن للرجل عند الدخول بزوجته أن يصلي بها ركعتين في ليلة الزواج، على أن تقف الزوجة خلفه.

أوضحت «البحوث الإسلامية » عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: « سأتزوج وأريد أن أصلي بزوجتي ركعتي سنة في ليلة الزواج هل أصلي جهرا أم سرًا؟»، أن الجهر بالقراءة والإسرار بها في صلاة ركعتي سُنة في ليلة الزفاف فكلاهما جائز.

وأضافت أن الأولى أن يراعي وقت الدخول، والغالب أن الدخول يكون في الليل وصلاة الليل الأولى فيها الجهر بالقراءة ، وإن كان الدخول بالنهار فيصلي ويسر بالقراءة .