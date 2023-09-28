عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بالزي الأزهري والنقاب.. إمام مسجد يحتفل يحفل بزفافه بالإنشاد والقرآن

عريس بالزي الأزهري
عريس بالزي الأزهري

فاجأ الشيخ رائد يحيي إمام مسجد الفولي، بمحافظة المنيا، حضور حفل زفافه، بارتدائه الزي الأزهري الكامل، العمامة الأزهرية الحمراء، والكاكولا السوداء،  متحديًا النظرة النمطية للشيوخ، ومعلنًا أن الأزهر، وزيه، مازالا موجودين، وشامخين، يمكن الفخر بهما، حتى في ليلة العمر.

 

والتقط الشيخ رائد يحيي إمام مسجد الفولي، صور زفافه بالزي الأزهري وفي يوم الحنة، وهو اليوم الذي يسبق الزفاف، أقام ليلة قرآنية استمع فيها أهل قريته القرآن الكريم والإنشاد الديني من صوت أشهر القراء وسط تجمع الأهل والأصدقاء.

 

وبدا الشيخ رائد يحيي، في الصور، معتزا بالزي الأزهري والتقط صور الفرح ووثقها وسط مباركة الأهل والأصدقاء بالزفاف السعيد.

دعاء المولد النبوي مستجاب.. بـ15 كلمة اجعل أعمالك مقبولة في يوم رفعها

أدعية للميت في شهر المولد النبوي.. اللهم اجعله من المتقين

حكم الاحتفال بالمولد النبوي.. جائز لـ5 أسباب وبهذه الطريقة احتفل به النبي

هل حلاوة المولد النبوي الشريف بدعة.. ولماذا يحتفل بها المصريون؟ الإفتاء تجيب

اسم الرسول كامل ونسبه وأشهر أسمائه.. و10 معجزات حدثت يوم المولد النبوي

دعاء المولد النبوي 2023.. ينهي الأحزان والكروب ويشفي المرضى بـ13 كلمة ردده الليلة

الصلاة ليلة الزفاف

يستحب للزوجين أن يصليا ركعتين، روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه قال لأبي حريز: مرها أن تصلي وراءك ركعتين وقل: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم فيَّ ، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير، وفرق بيننا إذا فرقت بخير.

 

كيفية الصلاة ليلة الدخلة

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه يُسن للرجل عند الدخول بزوجته أن يصلي بها ركعتين في ليلة الزواج، على أن تقف الزوجة خلفه.

أوضحت «البحوث الإسلامية » عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: « سأتزوج وأريد أن أصلي بزوجتي ركعتي سنة في ليلة الزواج هل أصلي جهرا أم سرًا؟»، أن الجهر بالقراءة والإسرار بها في صلاة ركعتي سُنة في ليلة الزفاف فكلاهما جائز.

وأضافت أن الأولى أن يراعي وقت الدخول، والغالب أن الدخول يكون في الليل وصلاة الليل الأولى فيها الجهر بالقراءة ، وإن كان الدخول بالنهار فيصلي ويسر بالقراءة .

الشيخ رائد يحيي إمام مسجد الفولي الزي الأزهري الزفاف حفل زفاف عريس بالزي الأزهري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

وزير التعليم: مفيش حاجة اسمها زي موحد في المدارس لكننا حددنا ضوابطه

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

ألفاظ خارجة.. شهود عيان يروون واقعة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

صاحبة يا أغلي اسم فى الوجود.. وفاة الفنانة نجاح سلام

استبعاد مؤقت.. قرار صارم من كولر تجاه موديست

ترشيحاتنا

أبو العينين ينعي المستشار عادل الشوربجي: ترك أثرًا بالغًا ومسيرة طيبة على صعيدي القضاء والرياضة المصرية

أول طلقة لـ شريف منير.. لورا عماد تكشف مفاجأة جديدة |فيديو

في أسنانها وبجسدها سم.. انتشار نوع غريب من الأسماك يباع مع البساريا

ثقة تصل للغرور.. محمود فايز يوجه انتقادات حادة لطريقة أوسوريو| فيديو

80 مخزنا من الكنوز.. كشف أثري مبهر لأحد ملوك مصر | تفاصيل

سرقت الحمار ليه؟ عاطل ينهي حياة عربجي في الجيزة| تفاصيل صادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمكنها تغيير المناخ.. باحثون يابانيون يكتشفون جسيمات مهمة في السحب

ملابس كاجوال.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها | شاهد

نجاح سلام.. منحها عبد الناصر الجنسية وكرمها الرئيس اللبناني

صافرة الموت الآزتيكية.. خبراء يعيدون الصوت الأكثر رعبا في العالم| شاهد

فيديو

الموعد النهائي لبدء الدراسة وقرارات هامة من التعليم | تفاصيل

ضربة قوية للدولار وهبوط كبير في أسعار الذهب عالميا| ماذا يحدث؟!

حب من طرف واحد.. تفاصيل مصرع موظفة بجامعة القاهرة على يد زميلها

الإعلامي نيشان يلقن ياسمين عز درسا والأخيرة ترفع دعوى ضده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ