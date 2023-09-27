أدعية للميت في شهر المولد النبوي.. اللهم اجعله من المتقين

أدعية للميت في شهر المولد النبوي، يبحث الكثير عبر جوجل عن أدعية للميت في شهر المولد النبوي، سنة من نوع آخر يحييها المسلم عندما يتذكر من في القبور، يعد الدعاء للميت من السنن النبوية، وكلمات أدعية للميت في شهر المولد النبوي ترفع من درجته وتوسع قبره وتغفر له وترحمه، ويعد الدعاء للمست أيضًا هدية يقدمها الحي للميت لذا ننصح بأدعية للميت في شهر المولد النبوي والأوقات التي يستجاب فيها الدعاء.

-ومن أدعية للميت في شهر المولد النبوي نقول اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم.

-اللهمّ لا نزكّيه عليك، ولكنّا نحسبه أنّه آمن وعمل صالحًا، فاجعل له جنّتين ذواتي أفنان، بحقّ قولك: “ولمن خاف مقام ربّه جنّتان.



-اللهمّ إنّ ميّتنا الآن في ذمّتك وحبل جوارك، فيا رب في يوم المولد افرش له في قبره من فراش الجنّة ولا تعذبه أنت الغنيّ عن عذابه، آمين.

-اللهم أمرتنا الآن في حمايتك والحبل بجانبك يا رب يوم ميلاده اسكن له فراش في قبره من فراش الجنة ولا تعذبه أنت هو الغني بعذابه آمين.

-اللهم ارحم ميتنا في ولادة الرسول واجعله من أهل الجنة يا أرحم الراحمين فأنت قادر على كل شيء.

-يا رب العالمين في ذكرى المولد النبوي أسألك الرحمة والمغفرة لأمواتنا فاغفر له واستبدل سيئاته بالحسنات آمين.

-يا ربّ أسألك في المولد النبويّ لأمي المتوفية أن تنير قبرها وتمدّ لها فيه مدّ البصر، وأن تفرش لها من تحتها بفراش الجنة يا ربّ العالمين.

-اللهمّ اغفر لأمي الميتة في المولد النبوي وارحمها، وأسعدها في الآخرة بأن تجمعها ورسولك الكريم في الفردوس الأعلى، آمين.

-اللهمّ ارحم فقيدنا في مولد النبي وذكراه واجعله من أهل الجنّة يا رحمن يا رحيم، إنّك أنت على كلّ شيءٍ قدير.

يا ربّ العالمين في ذكرى المولد النّبوي أسألك الرحمة والعفو لميتنا، فاغفر له وأبدل سيئاته حسنات، آمين.



دعاء للميت



دعاء للميت، شهدت محركات جوجل عمليات بحث كثيرة عن دعاء للميت خاصة في المناسبات الدينية، ورد في الكتاب والسنة النبوية المشرفة العديد من الأدعية للميت، يرحم الله عز وجل بها الموتى ويغفر لهم ذنوبهم والدليل على ذلك ما ورد عن حديث أبي هريرة رضي لله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم «إن الله تبارك وتعالى ليرفع للرجل الدرجة فيقول: رب أنى لي هذه الدرجة؟، فيقول: بدعاء ولدك لك، ودعاء للميت مطلوب لأنه من السنن التي تخفف عن الميت في قبره.

- أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيماً لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك بَرْد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.



-اللهم انزل على قبور موتانا الضياء والنور والفسحة والسرور ، اللهم جازهم بالحسنات احسانا ، وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الالحاد مطمئنين ، يارب اجبر كسر قلوبنا على فراقهم ، ولا تجعل آخر عهدنا بهم في الدنيا ، وابني لنا ولهم بيوتا في الجنة ، واجعل ملتقانا هناك آللهّمً آمٌيّـنً يَآرْبً آلعّالمٌيْنً، وصلى اللهم على محمد وال محمد.



- اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خير سبيلاً برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم نور قلوبنا وقبورنا ودروبنا وبصرنا وبصيرتنا وسائر جوارحنا واجعلنا من أهل الفجر وأهل القرآن، وحملته وأهل قيام الليل وأهل عليين وأنعم علينا برؤية الحبيب في الدارين، وأن نمشي على خطاه.

-اللهم تقبل توبتي واغفر لي ما تقدم من ذنب، اللهم أعني على حسن الطاعة وارزقني حسن الخاتمة.

- اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت.

-اللهم أني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب و إذا سئل به أعطى أدعوك يارباه أن تكشف عني همي وتزيل غمي واحفظني واستر علي يارحمن يارحيم.





• اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.

- اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم تقبل منا الطاعات واغفر لنا الخطايا والسيئات

-اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تخيب اليوم ذلك من رجائي، يا من لا يحفيه سائل، ولا ينقصه نائل، فإني لم آتك ثقة مني بعمل صالح قدمته، ولا شفاعة مخلوق رجوته، إلا شفاعة محمد وأهل بيته عليه وعليهم سلامك.

-اللهم ارزقنا بشرى تشبه الغيث وفرحة تمحو كل حزن وفرج لكل صابر وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت واستجابة لكل دعاء.



• اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم.

• اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفدًا.



-اللهم اجعل له كنوزًا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

-اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واعفو عنهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعفو عنهم يا ذو الجلال والإكرام.

-اللهمّ لا نزكّيه عليك، ولكنّا نحسبه أنّه آمن وعمل صالحًا، فاجعل له جنّتين ذواتي أفنان، بحقّ قولك: «وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ .



- اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

- اللهمّ إنّه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فَجد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك.

اللهم اغفر لهم وارفع درجتهم في المهديين، وافسح لهم قبورهم، ونور لهم فيه، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، واغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين.



اللهم اجعل قبرها روضة من روض الجنة يا الله، اللهم لا تجعل قبرها حفرة من حفر النار، الله ارزق أهلها وأحبابها الصبر، اللهم يا الله آجرني في هذه المصيبة، واخلف علي بما هو خير لي، اللهم لا تفتني من بعده، اللهم لا تحرمنا أجرها، وإنا لله وإنا إليه راجعون.



- اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.

- اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم

كما يجوز تكرار هذا الدعاء عدة مرات "اللهمّ شفّع فيه نبيّنا ومصطفاك، واحشره تحت لوائه، واسقه من يده الشّريفة شربةً هنيئةً لا يظمأ بعدها أبدًا."

اللهمّ اجعله في بطن القبر مطمئنًّا، وعند قيام الأشهاد آمنًا، وبجود رضوانك واثقًا، وإلى أعلى درجاتك سابقًا.



-اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل «إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

اللهمّ اجزالموتى عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.



اللهم احفظ موتانا يوم ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تستحيه يوم تقديمه إليك يوم لا ينفع فيه المال ولا الأبناء إلا من يأتون إلى الله بقلب سليم.

اللهم إني أسألك بشرفك وبحق نبيك المختار يوم ولادته يا أهل الولاء والحق أن تغفر لأمواتنا وموتى المسلمين وترحم. عليهم فانك انت الرحمن الرحيم.



اللهم اغفر لموتانا وارحمه وبعدها لن يذوق العذاب أبدا يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحان لك كنت من الظالمين قبل نهاية الشهر. ولادة رسول الله.

اللهم قبل أن ينتهي شهر المولد النبوي اكتب ميتنا بين أهل الجنة واجعله يدخله بغير حساب ولا عذاب. أنت فوق كل شيء، آمين.



• اللهمّ اعف عنه، فإنّك القائل “ويعفو عن كثير”.

• اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.



الدعاء المستجاب ليلة المولد النبوي

الدعاء المستجاب ليلة المولد النبوي اللهم اجعلْ في قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وعن يميني نورًا، و عن يساري نورًا، وفوقي نورًا، وتحتي نورًا، وأمامي نورًا، وخلفي نورًا، وأعظِمْ لي نورًا اللهم اجعلْ لي نورًا في قلبي، واجعلْ لي نورًا في سمعي، و اجعلْ لي نورًا في بصري، و اجعلْ لي نورًا عن يميني، ونورًا عن شمالي، واجعلْ لي نورًا من بين يديَّ، ونورًا من خلفي، وزِدْني نورًا، و زِدْني نورًا، و زِدْني نورًا.

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ماذا يقال في المولد النبوي الشريف سبحانك لا إله إلا أنت أسالك إجابة الدعاء، والشكر في الشدة والرخاء سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نظرت إلى السماوات العلى فأوثقت أطباقها اللَّهُمَّ إنَّا نَسْألُكَ بِجاهِ الْمُصْطَفي وَبِآلِهِ أهْلَ الصِدْقِ وَالوَفا وَبَصَحْبِهِ الأبْرار الشُّرَفا كُنْ لَنا عَوناً ومُعِيناً ومُسْعِفاً وبَوِّئْنا مِنَ الجَنةِ قُصُوراً وغُرَفاً اللَّهُمَّ إنَّا نَسْألكَ بِجاهِ النَّبي المُختارِ وَآلِهِ الأخيارِ أنْ تُكَفِرَ عَنَّا الذُّنُوبَ وَالأوْزار وَنَجِنا مِنْ جَميعِ الْمَخاوفِ والأخْطارِ وتَقَبَّلْ مِنَّا مَا قَدَّمنَاهُ مِنْ يَسيرِ أعْمالِنا فِي السِرِّ والإجْهارِ اللهمّ افتح علينا أبواب رزقك الحلال، وارزقنا من واسع فضلك. اللهمّ اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك اللهمّ أيقظني على رزقٍ لم أتوقعه، وعلى خيرٍ لم أفكر به، وعلى تحقيق أمنيات ظننتُ أنها مستحيلة .









