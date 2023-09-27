بكره دا بتاعكم.. رسائل مهمة من الرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف

ساعات قليلة تفصلنا عن حلول المولد النبوي الشريف 2023 والذي يعد إحدى أهم المناسبات الدينية التي ينتظرها المسلمون بمختلف أنحاء العالم، وفي ذلك إطار، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص التهنئة، لشعب مصر العظيم، ولجميع الشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى مولد النبى الكريم، سيدنا محمد، "صلى الله عليه وسلم" داعيا الله "عز وجل" أن يعيد هذه الذكرى المباركة بالخير والسلام، على مصر والإنسانية بأسرها.

المولد النبوى الشـريف

الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشـريف

وقال الرئيس السيسي، فى كلمته خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشـريف، إن سيرة حياة الرسول الكريم، معين لا ينضب من الدروس والعبر منها نستلهم قيم الأمانة والصدق والإخلاص والرحمة ومنها نتعلم فضيلة الصبر على المشاق الجسيمة وفى ثناياها وأحداثها نرى كيف تعمل أقدار الله، وكيف يثابر المؤمنون على إيمانهم يرعونه بالعمل والإحسان حتى يأتى نصر الله القريب، للمخلصين من عباده.

وأبدى الرئيس عبدالفتاح السيسى، إعجابه بشباب الخريجين، قائلا: "كنا إمبارح موجودين فى الإسماعيلية وشوفنا تخريج شباب الجامعات.. والحقيقة الاحتفال ده رغم بساطاته لكن الحشد اللى تم فيه.. استدعى حاجة غريبة.

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بذكرى المولد النبوى الشريف: "بقا فيه أمة شبابها بالحجم ده ويبقا عندها قلق فى بكره؟.. فيه أمة يكون شبابها ما شاء الله بالعدد والحجم والقدرة دى تبقا قلقانة من بكره؟.. ده بكره ده بتاعهم هما.. وهما قادرين يحفظوا أقدار هذه الأمة".

ووجه الرئيس عدة رسائل للمصريين بمناسبة المولد النبوي جاءت كالتالي:

أقدم خالص التهنئة لشعب مصر العظيم ولجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوى الكريم سيدنا محمد صلى الله أدعو الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى المباركة بالخير والسلام على مصر والإنسانية بأسرها سيرة حياة الرسول الكريم معين لا ينضب من الدروس والعبر منها نستلهم قيم الأمانة والصدق والإخلاص والرحمة النبى محمد يعلمنا الثبات فى مواجهة العواصف الهوجاء سيرة حياة النبى محمد نبى الرحمة والهدى تحمل قيما عظيما عابرة للزمان والمكان النبى محمد كان عليه اجتياز المحن والشدائد التى تعرض لها وتعرضت لها الرسالة المحمدية وتعلمنا الثبات فى مواجهة العواصف الهوجاء مسيرة حياة النبى الكريم تؤكد لكل ذى بصيرة أن العسر يصاحبه اليسر وأن الله مع الصابرين إننا إذ نسعى إلى الخير والرشاد والصالح العام نثق فى الله وفى قدرة شعبنا الصامد الأبى على اجتياز الصعاب مهما كانت احتفالنا بالمولد النبوى يأتى فى ظروف دقيقة يمر بها العالم الاضطراب بدأ بعد الكارثة الصحية التى تسببت فيها جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية عميقة الأثر توقفت عملية الإنتاج فى كبرى دول العالم وسط موجة ارتفاع أسعار عالمية تسببت فيها الأزمة الروسية الأوكرانية لدى ثقة بأن الله سيثبت خطانا رغم الظروف الصعبة مفيش شك رغم الظروف الصعبة دى إن الله سبحانه وتعالى هيسدد الخطى مش هقول اطمئنوا بينا ولا بالحكومة.. اطمئنوا بالله سبحانه وتعالى كان لازم أسجل ده لأن ده إحساس اتولد فى حينه بقول كده للناس علشان الفترة اللى إحنا فيها كتير من البهتان والإفك والإثم والشرور والكلام الذى لا يليق إسمحولى أقولكم وأقول لكل الناس اللى بتتكلم بالطريقة دى مفيش أمم قامت على الكذب والافتراء ولا على الهدم.. الأمم تقوم على الصدق والعمل والأمانة مفيش أمة فى العالم تطلع لقدام أبدا من غير ما تاخد بأسباب الدنيا لكن يحرسها مسار أخلاق عميق ولو تخلت عنه لا يمكن اللى بيتخذوا منهج الأشرار الهدم وإشاعة الألم والفرقة والانهيار والكذب دى مش سنن ربنا والله هذا الأمر ليس من سنن الله عز وجل المهم أقول ليكم وأنتم دعاة تتحدثون للناس في المنابر المنهج اللى ماشيين بيه صدقوني منهج بيحاول يكون مستقيم وأمين ومخلص لله وشريف كمان في هذا المسار معنديش شك عاصفة طاغية فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة كتلك كانت كفيلة باقتلاع اقتصادنا بشكل كلى العمل التنموى المكثف خلال الـ8 سنوات الأخيرة أثمر صلابة وصمودًا ومرونة كبيرة لدى اقتصادنا القومى أشاد الرئيس السيسي بكلمة شيخ الأزهر: أسجل بتقدير شديد كلمة فضيلة الإمام أحسنتم فضيلة الإمام فى كلمتك الشاملة الطيبة العميقة

المولد النبوى الشـريف

دار الإفتاء تبين حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

من جانبها، قالت دار الإفتاء المصرية إن الاحتفال بالمولد النبوي ذكرى ميلاد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الـ19 من أكتوبر الجاري، هو أمر جائز شرعاً وأنه ليس «بدعة».

ونشرت دار الإفتاء المصرية بياناً عبر موقعها الرسمي عن جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف جاء فيه

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ؟ قَالَ: «إِنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي وُلِدْتُ فِيهِ، وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ» رواه الحاكم في «المستدرك» وقال عَقِبَهُ: [صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ] اهـ. ورواه مسلم

وعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ؟ قَالَ: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ -أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ -». هذا الحديث أصل في الاحتفال والاهتمام بالمولد النبوي الشريف، حيث إنه صلى الله عليه وآله وسلم نص على أن يوم ولادته له مزية على بقية الأيام.

وتابعت دار الافتاء: «وللمؤمن أن يطمع في تعظيم أجره بموافقته ليوم فيه بركة، وتفضيل العمل بمصادفته لأوقات الامتنان الإِلهي معلوم قطعا من الشريعة، ولذا يكون الاحتفال بذلك اليوم، وشكر الله على نعمته علينا بولادة النبي، ووجوده بين أظهرنا، وهدايتنا لشريعته، مما تقره الأصول».

.وأضافت:«ولقد كان الاحتفال هنا من قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منصبًّا ومبنيًّا على أصغر وحدة بنائية في الزمن الكامل، وهو اليوم، فلم يصم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة في السنة، ولا مرة في الشهر، ولكن نفس اليوم، كل يوم اثنين، فلا يوجد أصغر من اليوم كوحدة زمانية، وبالتالي كان صيام ذلك اليوم مرات كثيرة جدا، الله أعلم متى بدأها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من عمره الشريف».

وأشارت دار الإفتاء: «ورغم إفادة الحديث القطعية واليقين في عموم الاحتفال والاهتمام بهذه اليوم فلا تزال ثلة من خوارج العصر تصر على بطلان المعنى والمغزى المستفاد من الحديث. حصلت مداولات وأخذ ورد كثير استغرق عشرات بل مئات السنين في الاحتفال بالمولد النبوي الشريعة، واستخرج المؤيدون أدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ﴾ وهو يفيد سنية واستحباب تذكر الأيام العظيمة القدر لا في حياة المسلمين فقط وإنما في مسيرة أهل الأرض جميعا، ولا شك أن يوم مولد سيد الخلق هو من أحق الأيام وأولاها بالتذكر والاحتفال والاهتمام. ومن السنة: الحديث الذي بين أيدينا وقد بينا وجه الاستدلال به هنا».

وواصلت :«واحتج الشيخ ابن الجزري (الإمام في القراءات والمتوفى سنة 833هـ) بخبر أبي لهب الذي رواه البخاري وغيره عندما فرح بمولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأعتق (ثويبة) جاريته لتبشيرها له، فخفف الله عقابه وهو في جهنم؛ فأشار إلى أنه إذا كان هذا الكافر الذي نزل القرآن بذمِّه جوزي -وهو في النار- بفرحه ليلة المولد؛ فما حال المسلم الموحد من أمته حين يُسرُّ بمولده، ويبذل ما تصل إليه قدرته في محبته. وأما الإجماع: فهو استمرار العمل بالاحتفال بالمولد النبوي إلى يومنا هذا في جميع البلدان العربية والإسلامية على المستوى الرسمي والشعبي».