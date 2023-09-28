للمرة الأولى| إمام مسجد يحتفل بزفافه بالجلباب والعمة والكاكولة في المنيا.. شاهد

للمرة الأولى في المنيا احتفل إمام وخطيب مسجد بحفل زفافه مرتديا الجلباب والعمة والكاكولة حيث انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " صور لإمام وخطيب مسجد الفولي بمحافظة المنيا وهو يحتفل بعقد قرانه مرتديًا الزي الأزهري العمة والكاكولة.



واحتفل الشيخ رائد يحيى إمام مسجد الفولي والذي يعد أشهر مساجد المنيا بعقد قرانه بعد ليلة قرآنية شهدت حضور العديد من المشايخ والمبتهلين في مسقط رأسه بإحدى قرى مركز ملوي.

ويوم الزفاف حرص إمام مسجد الفولي على اصطحاب عروسه لجلسة تصوير مرتديا الزي الأزهري بينما ظهرت العروس بالنقاب الأمر الذي نال إعجاب الكثيرين وقدموا له التهنئة عبر صفحات المحافظة المختلفة.

وأكد الشيخ رائد يحيى إنه يعتز كثيرًا بزيه الأزهري ولا يمكنه التخلي عنه حتى في أوقات فرحه، ولذلك حرص على أن تكون جلسة التصوير الخاصة بفرحه مرتديًا العمامة الأزهرية الشهيرة والتي يحبها ويعتز بها منذ الصغر.

وأشار أن ليلة الحناء تم تنظيم أمسية دينية بمسقط رأسه ضمت كبار قراء القرآن الكريم وعددا من أساتذة الجامعة وتم الاستماع إلى آيات من القرآن الكريم بصوت الشيخ محمد زهني وبعض الابتهالات والأناشيد الدينية وتم توزيع أسئلة وجوائز على الحاضرين.

الشيخ رائد خريج كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر وطالب بالماجستير وعضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف وإمام وخطيب مسجد سيدى أحمد الفولى أكبر مساجد المحافظة.



الشيخ رائد يحيى وزوجته

الشيخ رائد يحيى وزوجته

الشيخ رائد يحيى وزوجته