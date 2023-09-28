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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدشين حملة بـ"شبابها" بالمنيا للحث على المشاركة في انتخابات الرئاسة

حملة بشابها بالمنيا
حملة بشابها بالمنيا

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة المنيا عن تدشين حملة بـ"شبابها" التي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تحت شعار"شباب بهوية وطنية" لتشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقال عدى سمير سند منسق عام الحملة في محافظة المنيا، إن الحملة تم تدشينها اليوم الخميس داخل مكتبة مصر العامة بمدينة المنيا، بعد دعوة 30 شابا من جميع مراكز المحافظة لمناقشة أفكارهم ومقترحاتهم لتوعية الشباب بأهمية النزول للتصويت فى الانتخابات الرئاسية، وسيتم عقد ندوات توعوية للشباب فى مراكز المحافظة الأسبوع المقبل.

 

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وقال الدكتور هاني العربي، أستاذ علم الاجتماع السياسي وعضو الهيئة الاستشارية العليا للحملة، إن هدف حملة بـ"شبابها" هو تشجيع الشباب على المشاركة الفعّالة في العملية الانتخابية الرئاسية لعام 2024، لتعزيز الوعي السياسي للشباب وتحفيزهم علي المشاركة السياسية، والشعور بالمسؤولية المجتمعية والوطنية.

ودعا "العربي" الشباب إلي المشاركة بفعالية في انتخابات الرئاسة المقبلة، مؤكدا أن الشباب هم قوة التغيير ويجب أن ينضموا للعمل الفعلي في صناعة القرار.

وتتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات طلبات الترشح في انتخابات الرئاسة خلال الفترة من 5 وحتى 14 أكتوبر، وتنشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأعداد المزكين والمؤيدين يوم 16 أكتوبر، وتتلقي الهيئة اعتراضات المرشحين يومي 17و18 أكتوبر، وتفحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر، وتعلن القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم يوم 9 نوفمبر، وتبدأ الانتخابات داخل مصر أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.
 

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