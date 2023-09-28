زد 2007 يكتسح المنيا بأربعة أهداف دون رد

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2007 علي فريق المنيا بنتيجة أربعة أهداف دون رد خلال الجوله الرابعه من بطولة دوري الجمهورية والتي أقيمت مساء اليوم علي ملعب المنيا تحت قيادة جيدو هوفمان المدير الفني للفريق.

وأحرز الأهداف كلا من :

سيف ابو القاسم "هدفين" .

عمرو خالد هدف .

مؤمن محمد هدف .

وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي بنادي زد على توجيه الشكر للاعبين والجهاز الفني علي الأداء الجيد بمباراة اليوم.

الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق 👇

المدير الفنى ك/جيدو هوفمان

مدرب عام ك/ طه فؤاد طه

مدرب ك/ اسلام محمد عبد العزيز

مدرب حراس ك/ خالد سامي

اخصائي د/ محمد حسام الدين

أداري ك/ عمرو كرم

مدرب أحمال ك /مصطفى محمد

محلل فني ك/ ايهاب الدجوي

مسؤول مهمات/ حسن عمران