توقيع الكشف الطبي على 1655 حالة خلال قافلة علاجية بمغاغة في المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، بشأن تنفيذ قافلة طبية على مدار يومي 25 و 26 سبتمبر الجاري بقرية قفادة بمركز مغاغة، حيث شملت القافلة توقيع الكشف الطبي بعدد من التخصصات المختلفة جاءت ما بين (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان - مسالك) ، وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1655 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها 202 حالة جراحة ، 438 حالة أطفال، 251 باطنة، 77 نساء ، 48 تنظيم الأسرة، 141 أسنان، 137 رمد، 73 جلدية، 152 أنف وأذن، 136 مسالك إلى جانب إجراء 124 تحليلا ً متنوعاً، و 6 حالات أشعة سينية و 60 كشف مبكر للضغط والسكر، و 9 حالات خلع أسنان، وتحويل 6 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج.

بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لعدد 108 متردد لزيادة الوعي الصحي عند المواطنين.