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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تبدأ فاعليات استقبال الطلاب باليوم الأول من العام الدراسى الجديد.. صور

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

بدأت جامعة القاهرة ، منذ صباح اليوم الأول فاعليات استقبال الطلاب بالعام الدراسى الجديد 2023-2024 .

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توافد كبير.. المدرجات كاملة العدد بجامعة القاهرة خلال اليوم الأول

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‎جامعة القاهرة تستقبل الطلاب الجدد والقدامى لبدء العام الدراسي

حيث قامت جامعة القاهرة ، بإقامة معرض للطلاب بكافة التخصصات المختلفة الرياضية و الثقافية و غيرها ، كما قامت الفرقة الموسيقية بتقديم عرض مع طلاب من أجل مصر بحضور نواب جامعة القاهرة .

والجديد بالذكر ، طالب رئيس جامعة القاهرة، عمداء الكليات والوكلاء والأساتذة بفتح أبوابهم للطلاب للتعرف على مشاكلهم وإيجاد حلول عاجلة لها، والتفاعل معهم، موضحًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية الفنية والرياضية والثقافية.

‎وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم وضع خطة شاملة لتنفيذ الأنشطة الطلابية بالكليات في جميع المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بين الطلاب، من خلال قيام كافة الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها، لتنفيذ أنشطة توفر للطلاب الفرص لتنمية قدراتهم العلمية والعملية واكتساب خبرات جديدة، وتفعيل خطة الموسم الثقافي بكل كلية، إلى جانب الموسم الثقافي والفني على مستوى الجامعة والذي سيتم خلاله استضافة كبار المفكرين والفنانين ضمن ندوات وأنشطة ثقافية وفنية ترتقي بالذوق العام.

جامعة القاهرة تبدأ فاعليات استقبال الطلاب باليوم الأول من العام الدراسى الجديد
جامعة القاهرة تبدأ فاعليات استقبال الطلاب باليوم الأول من العام الدراسى الجديد
جامعة القاهرة تبدأ فاعليات استقبال الطلاب باليوم الأول من العام الدراسى الجديد
جامعة القاهرة تبدأ فاعليات استقبال الطلاب باليوم الأول من العام الدراسى الجديد
جامعة القاهرة تبدأ فاعليات استقبال الطلاب باليوم الأول من العام الدراسى الجديد
جامعة القاهرة تبدأ فاعليات استقبال الطلاب باليوم الأول من العام الدراسى الجديد
جامعة القاهرة تبدأ فاعليات استقبال الطلاب باليوم الأول من العام الدراسى الجديد
جامعة القاهرة تبدأ فاعليات استقبال الطلاب باليوم الأول من العام الدراسى الجديد
جامعة القاهرة تبدأ فاعليات استقبال الطلاب باليوم الأول من العام الدراسى الجديد
جامعة القاهرة تبدأ فاعليات استقبال الطلاب باليوم الأول من العام الدراسى الجديد
جامعة القاهرة تبدأ فاعليات استقبال الطلاب باليوم الأول من العام الدراسى الجديد
جامعة القاهرة تبدأ فاعليات استقبال الطلاب باليوم الأول من العام الدراسى الجديد
جامعة القاهرة تبدأ فاعليات استقبال الطلاب باليوم الأول من العام الدراسى الجديد
جامعة القاهرة تبدأ فاعليات استقبال الطلاب باليوم الأول من العام الدراسى الجديد
جامعة القاهرة فاعليات استقبال الطلاب اليوم الأول العام الدراسي الجديد Jobs Education

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