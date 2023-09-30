توافد كبير.. المدرجات كاملة العدد بجامعة القاهرة خلال اليوم الأول

استقبلت جامعة القاهرة صباح اليوم، السبت، الطلاب الجدد والقدامى لبدء العام الدراسي الجديد.

وتوافد عدد كبير من الطلاب خلال اليوم الأول على الكليات، كما أن المدرجات كاملة العدد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول بالعام الدراسى الجديد 2023 - 2024.

على الجانب الآخر ، قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية في العام الجامعي الجديد، والتي تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب التنبيه بضرورة الالتزام الصارم بأعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي وجميع منشآت الجامعة ومرافقها مع بدء الدراسة.

‎وأكد الدكتور محمد الخشت، انتهاء توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير جميع عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، واستخراج البطاقات الجامعية.

‎وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى انتظام إجراءات الكشف الطبي بمستشفى الطلبة للطلاب الجدد بكل هدوء ونجاح، إلى جانب استعداد المدن الجامعية على أفضل وجه وبكامل طاقتها لاستقبال وتسكين 14 ألف طالب وفقًا لجدول زمني محدد.