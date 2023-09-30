عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

‎جامعة القاهرة تستقبل الطلاب الجدد والقدامى لبدء العام الدراسي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء الجامعة من الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد 2023 - 2024 المقرر له أول أكتوبر حيث تستقبل الجامعة نحو 260 ألف طالب وطالبة بمختلف كلياتها في العام الجامعي الجديد.

txt

الأوراق المطلوية لاستخراج إفادة النجاح في الفصل الصيفي 2023 بتجارة القاهرة

txt

لطلاب الدبلومات الفنية.. نتيجة تقليل الاغتراب الآن عبر هذا الرابط

‎وقال الدكتور محمد الخشت، إنه تم الإنتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية في العام الجامعي الجديد، والتي تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب التنبيه بضرورة الالتزام الصارم بأعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي وكافة منشآت الجامعة ومرافقها مع بدء الدراسة.

‎وأكد الدكتور محمد الخشت، انتهاء توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، واستخراج البطاقات الجامعية.

‎وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى انتظام إجراءات الكشف الطبي بمستشفى الطلبة للطلاب الجدد بكل هدوء ونجاح، إلى جانب استعداد المدن الجامعية على أفضل وجه وبكامل طاقتها لاستقبال وتسكين 14 ألف طالبًا وفقًا لجدول زمني محدد.

‎ووجه رئيس جامعة القاهرة، عمداء الكليات والمعاهد وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، كما وجه بجاهزية مستشفيات قصر العيني لتقديم خدمة طبية مُتميزة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والمرضى.

‎وطالب رئيس جامعة القاهرة، عمداء الكليات والوكلاء والأساتذة بفتح أبوابهم للطلاب للتعرف على مشاكلهم وإيجاد حلول عاجلة لها، والتفاعل معهم، موضحًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية الفنية والرياضية والثقافية.

‎وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم وضع خطة شاملة لتنفيذ الأنشطة الطلابية بالكليات في جميع المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بين الطلاب، من خلال قيام كافة الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها، لتنفيذ أنشطة توفر للطلاب الفرص لتنمية قدراتهم العلمية والعملية واكتساب خبرات جديدة، وتفعيل خطة الموسم الثقافي بكل كلية، إلى جانب الموسم الثقافي والفني على مستوى الجامعة والذي سيتم خلاله استضافة كبار المفكرين والفنانين ضمن ندوات وأنشطة ثقافية وفنية ترتقي بالذوق العام.

‎كما تحتفل كليات جامعة القاهرة مع بداية العام الدراسي بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بالإضافة إلى عزف الموسيقى العسكرية من قبل الفرق الموسيقية التي تجوب الحرم الجامعي لعزف موسيقاها.

الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة بجامعة القاهرة4
الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة بجامعة القاهرة4
الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة بجامعة القاهرة3
الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة بجامعة القاهرة3
الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة بجامعة القاهرة2
الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة بجامعة القاهرة2
الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة بجامعة القاهرة1
الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة بجامعة القاهرة1
الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة بجامعة القاهرة
الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة بجامعة القاهرة
الدكتور محمد عثمان الخشت جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة العام الدراسي الجديد Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

بعد وصوله 40 جنيهًا|مفاجأة بأسعار السكر بعد ساعات من قرار الحكومة العاجل

Ain Ghazal statues.. لغز تماثيل عين غزال حير العالم..أختفت من مكان اكتشافها

الفنان يوسف منصور: ألقوني في القمامة عند ولادتي| ويكشف مفاجأة عن الراحلة سوزان تميم.. وقصة حبه مع نيللي

مصرع وإصابة 26 شخصا فى حادث بطريق كفر شكر بالقليوبية ..صور

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث الطريق الرياح التوفيقي بالقليوبية

فقأ عينيها والسبب صادم.. مأساة ممرضة السلام مع تاجر المخدرات| تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

«مش بُكرا».. كلية الحقوق جامعة القاهرة تعلن موعد الدراسة لطلاب الدراسات العليا

عميد الكلية : قافلة أسبوعية من طب أسنان القاهرة للأسر الأولى بالرعاية

جامعة القاهرة فى أسبوع | نموذج محاكاة للبرلمان الأفريقي بكلية الدراسات الأفريقية العليا .. قافلة طبية بالعمرانية

الأحد.. امتحان القبول للمتقدمين للالتحاق ببرنامج الدبلوم التخصصي بالدراسات الأفريقية العليا بالقاهرة

ترشيحاتنا

حتى المعلومات "طلعت غلط"| “تيتة رهيبة” تثير أزمة في منهج ابتدائي.. ناقد فني يكشف مفاجأة.. و"التعليم" ترد

بين الرؤية والإنجاز.. الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر "حكاية وطن"| فيديو

صدام ناري بين ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي.. الليلة

دعاء بداية الدراسة.. اللهم اجعله عاما مليئا بالنجاح والتوفيق

بعد قليل..الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز

الأمم المتحدة تدين الهجومين الإرهابيين في باكستان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غادة عبد الرازق في باريس تثير الجدل.. سعر خرافي

انخفاض بدرجات الحرارة| الأرصاد تحذر من سقوط أمطار بتلك المناطق

فنان قدير.. أول ظهور لـ والد ميدو عادل بعد صفعة لقاء سويدان

بالألوان المميزة .. إلهام شاهين تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فيديو

فشل في الكليتين.. السيسي يأمر بعلاج بطل مصر لكمال الأجسام| فيديوجراف

افتعال الأزمات بدأ قبل سباق الانتخابات ورد حاسم من الهيئة الوطنية| فيديوجراف

جمهوره طالبة بتوضيح التفاصيل.. زواج تامر عاشور من المذيعة نانسي نور

لازم يتعلم لهجة بلده.. طلب خاص من أنغام لجمهورها الكويتي بشأن نجلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ